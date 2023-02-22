زميل سابق لِمحرز: أستشير طبيبا نفسيا لِانتشالي من البئر

اعترف زميل سابق للاعب الدولي الجزائري رياض محرز، بِأنه عانى من الاكتئاب ويستشير طبيبا نفسيا بِانتظام.

ويتعلّق الأمر بِالمهاجم الدولي الإسباني فيران توريس (22 سنة)، الذي ارتدى زيّ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ما بين صيف 2020 وجانفي 2022. قبل أن ينتقل إلى فريق برشلونة.

وأوضح فيران توريس أنه لم يلعب كثيرا لمّا انضمّ إلى نادي “البلاوغرانا”، ثم تعرّض لِإصابة على مستوى القدم خلال فترة التحضيرات في صيف 2022، أثّرت سلبا على نفسيته.

وقال مهاجم برشلونة في أحدث تصريحات له نقلتها الصحافة الإسبانية: “شعرت بِأنّي دخلت بئرا ولا أستطيع الخروج منها. لم يكن لديّ أيّ ثقة بِالنّفس، كلّ شيء كان يُؤثّر عليّ. لقد كانت تجربة صعبة ومريرة للغاية. لذلك قرّرت استشارة طبيب نفسي”.

وبعد أن حضر عدّة جلسات مع الطبيب النّفسي، قال توريس: “كنت مهووسا جدّا بِتسجيل الأهداف وليس اللّعب. كنتُ مُصرّا على هزّ الشّباك حتى ولو لم ألعب بِشكل جيّد. لقد تعلّمت اليوم كيفية الدخول إلى أرض الملعب للاستمتاع، وبعدها تسير الأمور كما ينبغي”.

وعن مستقبل العلاج النّفسي الذي بدأه في تاريخ سابق، قال فيران توريس: “توجد أسابيع لا أزور فيها الطبيب النّفسي، وأحيانا أخرى أستشيره ثلاث مرّات في الأسبوع. لا نتحدّث عن كرة القدم، بل نُركّز على الجانب النّفسي والاجتماعي”.