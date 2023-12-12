زميل عوّار يستغيث بِمُشعوذ بِسبب الإصابات

استعان اللاعب الدولي البرتغالي ريناتو سانشيز بِمُشعوذ، بِسبب كثرة الإصابات التي تعرّض لها.

وكان كلّ من متوسّطَي الميدان ريناتو سانشيز وحسام عوّار، قد التحقا بِنادي روما الإيطالي في الصّيف الماضي.

وفي تقرير لها نشرته بِهذا الشّأن، الثلاثاء، ذكرت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية أن سانشيز استغاث بِمُشعوذ، لكن هاجس الإصابات لم يتبدّد.

وفي شريط فيديو مُتداول، يظهر سانشيز يتحدّث مع متوسط ميدان نادي فيورنتينا جوناتان إيكوني، ويقول له إنه يُعاني نفسيا بِسبب كثرة الإصابات، وعدم وجود حلّ. ثم يُضيف أنه يشعر بِلعنة تُطارده.

حدث ذلك في رواق غرف حفظ الملابس، خلال مباراة فريق روما وضيفه نادي فيورنتينا سهرة الأحد الماضي، لِحساب الجولة الـ 15 من عمر البطولة الإيطالية. علما أن سانشيز وإيكوني لعبا مع بعض في فريق ليل الفرنسي ما بين 2019 و2022.

وسقط ريناتو سانشيز في فخّ الإصابات 3 مرّات منذ أوت الماضي فقط، أبعدته عن الميادين لِأكثر من شهرَين، وغيّبته عن 13 مباراة رسمية.

وفي الموسم الماضي، تعرّض هذا اللاعب لِخمس إصابات، أبعدته عن الميادين لِأكثر من 3 أشهر، وغيّبته عن 19 مباراة رسمية.

وينحدر البرتغالي ريناتو سانشيز (26 سنة) من أسرة إفريقية، تنتمي إلى جزر الرّأس الأخضر.