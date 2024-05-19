زهانة: إعادة تنظيم شاملة لمنظومة تسيير الموانئ

من أجل تحسين مردودها خدمة للاقتصاد الوطني

شدد وزير النقل، محمد لحبيب زهانة، مساء السبت من ولاية جيجل على “ضرورة القيام بعملية إعادة تنظيم حقيقية بشأن طريقة التسيير في الموانئ من أجل تحسين مردودها خدمة للاقتصاد الوطني”.

وفي تصريح للصحافة في ختام زيارة قادته لمشروع بناء رصيف بـ320 متر طولي في إطار إنجاز نهائي للحاويات بميناء جن جن، أوضح الوزير بأنه “تم اغتنام فرصة تواجده بجيجل لإعطاء تعليمات لمسؤولي جميع الموانئ بالوطن للتدخل من أجل القيام بعملية إعادة تنظيم حقيقية بشأن طريقة التسيير بغية تحسين مردود هذه المنشآت الاستراتيجية”.

وقال في هذا الصدد “نحن مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تحسين مردود الموانئ من خلال على وجه الخصوص احترام معايير النشاط في هذه المنشآت لاسيما فيما يتعلق بمدة المكوث على الرصيف ومدة الشحن وإعادة الشحن وكذا مدة التنفيذ مع احترام إجراءات السلامة”.

وأردف بالمناسبة بأن النقل البحري الوطني يواجه اليوم “تحديا كبيرا” لاسيما على صعيد المساعي الرامية لترقية الصادرات مسلطا الضوء في هذا السياق على ضرورة العمل على تحسين الحركية والنشاط في الموانئ بما يتوافق مع المعايير العالمية.

وبعد أن أكد أن وزارة النقل تعمل على مرافقة الجهود الوطنية في مجال ترقية الصادرات، سلط زهانة الضوء على أهمية قطاع النقل البحري الذي استفاد من مشاريع تنموية هامة من بينها نهائي الحاويات بميناء جن جن الذي تم إطلاقه مؤخرا والذي سيتم استلام الشطر الأول منه (رصيف بـ320 متر طولي وعمق 14) بحلول نهاية شهر جوان المقبل.

وبعد أن أعطى تعليمات بمضاعفة الجهود من أجل استلام مشروع ميناء جن جن في الآجال التعاقدية، أبرز الوزير بأن استلام هذا النهائي بطول 1800 متر وعمق يفوق 17 م سيسمح لميناء جن جن باستقبال السفن ذات الحجم الكبير مما سيعطي دفعا أكبر للحركية الاقتصادية الوطنية.

وسيتم استلام منطقتين أخريين لنهائي الحاويات بميناء جن جن انطلاقا من السنة المقبلة 2025، حسب الشروح المقدمة بعين المكان.