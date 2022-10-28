زهور في صحراء ليبيا.. هل هي حقيقية؟

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورتين ادّعى ناشروهما أنّهما لأزهارٍ ملوّنة نبتت بعد هطول الأمطار في الصحراء الليبيّة. فما حقيقة الأمر؟

ويتضمّن المنشور صورتين الأولى لزهورٍ بنفسجيّة وسط أرضٍ صحراويّة والثانية لنباتات صفراء وسط رمال. وجاء في التعليق المرافق “في الأيام الماضية هطلت الأمطار داخل معمورتنا الليبيّة فنبتت هذه النباتات وسط الصحراء”.

حظي المنشور بمئات المشاركات من صفحات ليبيّة عدّة في مواقع التواصل الاجتماعي. فما حقيقته؟

وأرشد البحث عن الصورة الأولى إليها منشورة في حساب المصوّر كريس كليفلاند في موقع فيسبوك عام 2018.

ويمكن العثور على الصورة منشورة في حساب يحمل اسم الكتاب نفسه في موقع إنستغرام.

أمّا الصورة الثانية فقد أرشد البحث إليها منشورة في حساب المصوّر جورج شتاينمتز في موقع إنستغرام.

وجاء في التعليق المرافق أنّها ملتقطة في صحراء تاكلامكان في الصين.