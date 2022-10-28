-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

زهور في صحراء ليبيا.. هل هي حقيقية؟

الشروق أونلاين
  • 255
  • 0
زهور في صحراء ليبيا.. هل هي حقيقية؟
ح.م
احدى الصور المتداولة

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورتين ادّعى ناشروهما أنّهما لأزهارٍ ملوّنة نبتت بعد هطول الأمطار في الصحراء الليبيّة. فما حقيقة الأمر؟

ويتضمّن المنشور صورتين الأولى لزهورٍ بنفسجيّة وسط أرضٍ صحراويّة والثانية لنباتات صفراء وسط رمال. وجاء في التعليق المرافق “في الأيام الماضية هطلت الأمطار داخل معمورتنا الليبيّة فنبتت هذه النباتات وسط الصحراء”.

حظي المنشور بمئات المشاركات من صفحات ليبيّة عدّة في مواقع التواصل الاجتماعي. فما حقيقته؟

وأرشد البحث عن الصورة الأولى إليها منشورة في حساب المصوّر كريس كليفلاند في موقع فيسبوك عام 2018.

ويمكن العثور على الصورة منشورة في حساب يحمل اسم الكتاب نفسه في موقع إنستغرام.

أمّا الصورة الثانية فقد أرشد البحث إليها منشورة في حساب المصوّر جورج شتاينمتز في موقع إنستغرام.

وجاء في التعليق المرافق أنّها ملتقطة في صحراء تاكلامكان في الصين.

مقالات ذات صلة
بيع صقر شاهين في ليبيا بسعر خيالي في مزاد علني عبر “تيك توك”

بيع صقر شاهين في ليبيا بسعر خيالي في مزاد علني عبر “تيك توك”

كاليدونيا الجديدة تعلن عن مكافأة مالية لاستقطاب الأطباء

كاليدونيا الجديدة تعلن عن مكافأة مالية لاستقطاب الأطباء

ثروة زئبق المومياوات بمصر تصنع الحدث

ثروة زئبق المومياوات بمصر تصنع الحدث

دراسة حديثة تكشف عن السن الأنسب للإقلاع عن التدخين

دراسة حديثة تكشف عن السن الأنسب للإقلاع عن التدخين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد