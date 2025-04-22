-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

زهير بللو: “التكوين الفني لم يعُد خيارا تكميليا بل ضرورة استراتيجية”

الشروق أونلاين
  • 61
  • 0
زهير بللو: “التكوين الفني لم يعُد خيارا تكميليا بل ضرورة استراتيجية”
وزارة الثقافة والفنون
افتتاح اليوم الدراسي الوطني "مؤسسات التكوين الفني: التقييم، الأداء واستشراف المستقبل"، 22 أفريل 2025.

قال وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، في كلمة له في افتتاح يومٍ دراسي وطني اليوم الثلاثاء، 22 أفريل، أن التكوين الفني لم يعُد خيارًا تكميليًا بل ضرورة استراتيجية.

وحسبما أفادت به الوزارة، في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام للوزارة، خلال افتتاح اليوم الدراسي الوطني الموسوم بـ “مؤسسات التكوين الفني: التقييم، الأداء واستشراف المستقبل”، أكد الوزير أنّ هذا الموعد يشكّل محطةً مفصلية في مسار الإصلاح الشامل لمنظومة التكوين الفني، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء قطاع ثقافي احترافي ومبتكر. وأضاف أنّ التكوين الفني لم يعُد خيارًا تكميليًا بل ضرورة استراتيجية تفرض مراجعة شاملة للمناهج، وتحديثًا لطرق التدريس، مع إدماج الرقمة والمقاولاتية الثقافية، بما ينسجم مع متطلبات العصر وتحولاته المتسارعة.

كما شدّد بللو، في كلمته، على ضرورة إعادة الاعتبار للعنصر البشري، عبر التكوين المستمر وتعزيز الحوكمة، داعيًا إلى فتح نقاش مسؤول يُمهّد لمرحلة جديدة يُصبح فيها التكوين الفني رافعة حقيقية لاقتصاد الثقافة، ورهانًا وطنيًا على الجودة والتميّز والاحتراف.

وعقب الكلمة الافتتاحية، تم عرض شريط بصري تفاعلي قدّم نظرة شاملة عن واقع مؤسسات التكوين الفني في الجزائر، موثقًا أبرز الإنجازات التي تحققت، والتحديات القائمة في ظل المتغيرات الاقتصادية والثقافية المتسارعة.

وانقسمت أشغال اليوم الدراسي إلى أربع ورشات رئيسية تناولت: تطوير الموارد البشرية والحَوْكَمة، إدماج الرقمنة والمقاولاتية في التكوين، تحديث المناهج البيداغوجية، وتعزيز المسارات التكوينية القاعدية لتحسين قابلية التوظيف.

ويُعدّ هذا اليوم الدراسي خطوة هامة نحو إصلاح منظومة التكوين الفني في الجزائر، حيث جمع الفاعلين في المجال الثقافي والتكويني لتطوير التكوين الفني من خلال الرقمنة والمقاربة المقاولاتية، مما يساهم في بناء جيل جديد من الفنانين المبدعين القادرين على تعزيز الاقتصاد الثقافي الوطني، وفقا لما أفادت به الوزارة.

مقالات ذات صلة
7 اتفاقيات لمدرسة الهندسة المعمارية والعمران مع مؤسسات اقتصادية

7 اتفاقيات لمدرسة الهندسة المعمارية والعمران مع مؤسسات اقتصادية

هكذا يستعد الديوان الوطني للخدمات الجامعية للدخول الجامعي القادم

هكذا يستعد الديوان الوطني للخدمات الجامعية للدخول الجامعي القادم

بوركينافاسو

بوركينافاسو

تفكيك شبكة إجرامية دوليّة ينطلق نشاطها من المغرب

تفكيك شبكة إجرامية دوليّة ينطلق نشاطها من المغرب

أسعار الأضاحي المستوردة تفضح جشع السماسرة

أسعار الأضاحي المستوردة تفضح جشع السماسرة

اجتماع للمجلس الأعلى للأمن

اجتماع للمجلس الأعلى للأمن

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد