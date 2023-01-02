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زواج السر يدفع المغرب لإطلاق سجل المتزوجين

جواهر الشروق
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زواج السر يدفع المغرب لإطلاق سجل المتزوجين
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تعبيرية

تعتزم وزارة العدل المغربية إطلاق ما أسمته “السجل الوطني للمتزوجين” لمنع التحايل وقطع الطريق أمام الراغبين في زواج السر.

وبحسب ما أفادت صحف مغربية فإن المنصة الإلكترونية الجديدة تضم قاعدة بيانات خاصة بالمتزوجين.

وتمكن هذه المنصة من التعرف على هوية كل متزوج في حال تغييره المدينة من أجل الحصول على شهادة العزوبية.

وكان الأزواج في السابق يتحايلون بالذهاب إلى مدن أخرى للحصول على شهادة العزوبية للزواج سرا بدون علم زوجاتهم.

كما أن الموظف الذي يوقع على شهادة العزوبة سيصبح بإمكانه الاطلاع على الوضع العائلي للشخص المتقدم بطلب الشهادة، من خلال منصة سجل المتزوجين.

ومن المنتظر أن تدشن وزارة العدل السنة الجديدة بإطلاق أول سجل وطني خاص بالمتزوجين ورقمنة عقود الزواج في غضون الأسبوعين القادمين.

وذلك تحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عبر المنصة الإلكترونية “سجل المتزوجين”.

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