زواج السودانية التي رفعت لافتة “عايزة عريس وأقبل التعدد”

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر زواج الفتاة السودانية التي رفعت لافتة عند إشارة مرورية كتبت عليها:” عايزة عريس، أرغب في الزواج، وأقبل التعدد”.

وكانت المهندسة إسلام التي اشتهرت في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بـ” فتاة الأستوب” قد أثارت جدلا واسعا، خاصة بين السودانيين، عندما كشفت عن رغبتها في الزواج في شهر مارس الماضي.

وفي الوقت الذي أبدى فيه عدد كبير من الأشخاص قبول الزواج منها، إلا أن أغلبها لم يكن حقيقة، وهو ما أكدته بأن طلبات الزواج لم تكن جادة، فيما أبدى عدد منهم رغبتهم الحقيقية في الزواج منها إلا أنهم لم يستطيعوا الوصول إليها، وفق صحيفة “السوداني”.

وأوضحت الفتاة، من خلال مقطع فيديو أعقب ظهورها أمام لافتة مرور مدون عليها طلبها مع رقم الهاتف، أنها أرادت الستر بهذه الخطوة التي اعتبرها الكثير جريئة وغير مقبولة في مجتمع محافظ كالمجتمع السوداني.

وقد عبر الكثير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بزواج “فتاة الأستوب” حيث غرد منير نعيم على تويتر” كانت نيتها صافية قاصدة العفاف والستر، وربنا استجاب لها، ربنا يسعدها ويجعل بينهما مودة ورحمة”. مضيفا” بس يا جماعة من فتاة الاستوب إلى أشهر عروسة الآن”.

وكتب جار الله الجار الله : “طلبت الحلال وجاها ابن الحلال عسى ربي يسعدهم دنيا وآخرة”.