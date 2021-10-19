زواج بقرار جمهوري.. السيسي يسمح لوزير بالارتباط من مغربية

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا يسمح لأحد الوزراء المفوضين بالزواج من مغربية، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وجاء نص القرار على أنه يؤذن لـ أحمد محمد شوقي الوزير المفوض التجاري بالتمثيل التجاري بالزواج من راوية مبروك المتمتعة بجنسية المملكة المغربية.

وبحسب ما أفاد موقع “بوابة الأهرام” فإن قرار السيسي جاء “بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة، وعلى ما عرضته وزيرة التجارة والصناعة”.