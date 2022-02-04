زوبا: فريق الأفلان خدم الثورة وفرحات عباس أشاد بتضحياتنا

فقيد الكرة الجزائرية في آخر حوار خص به "الشروق"

فقدت الكرة الجزائرية واحدا من الوجوه التي قدمت الكثير خلال مشوارها الرياضي الحافل بالإنجازات والتضحيات، ويتعلق الأمر بالمدرب الوطني السابق عبد الحميد زوبا الذي وافته المنية عن عمر ناهز 87 سنة بعد معاناة مع المرض، حيث يشهد الكثير ممن عرفوه بطيبته وخدمته للكرة الجزائرية، سواء كلاعب قدم تضحيات كبيرة بألوان فريق “الآفلان”، ناهيك عن تميزه بعد الاستقلال، سواء كمدرب للمنتخب الوطني أو مدرب لعدة أندية، منها مولودية الجزائر التي توج معها بأول لقب إفريقي للأندية عام 1976 على حساب نادي حافيا كوناكري.

سبق لجريدة “الشروق” أن حاورت الفقيد عبد الحميد في عدة مناسبات، آخرها كان بمناسبة إنجاز ملف حول تاريخ ومشوار فريق جبهة التحرير الوطني الذي كان مشكلا من خيرة اللاعبين الجزائريين المحترفين في البطولة الفرنسية سنوات الخمسينيات، على غرار مخلوفي وكرمالي ولعريبي وزيتوني والبقية، حيث أوضح المرحوم عبد الحميد زوبا بأن الهدف الأساسي من ظهور فريق جبهة التحرير إلى الواجهة هو توسيع صدى الثورة الجزائرية في الدول العربية وفي أوربا وآسيا، مؤكدا أن الفريق حقق أهدافا مهمة، داعيا من جيل الاستقلال أخذ العبرة والعمل على خدمة الكرة الجزائرية وتفادي كل يؤثر على سمعتها وتاريخها.

كنا نتلقى منحة لا تتعدى 10 دنانير ولما تألقنا أضافوا لنا دينارين

وقال فقيد الكرة الجزائرية بأن الغاية من تأسيس منتخب “الأفلان” ليس لعب الكرة والفوز بالمباريات، بل هناك هدف أسمى حرص عليه القائمون على جبهة التحرير الوطني، وهو توسيع دائرة الثورة إقليميا وعالميا، “وحرصنا على ذلك، من حيث النتائج الايجابية والوجه الطيب الذي جعل الفريق يخطف الأضواء”، مضيفا بالقول: “كنا واعين بالقضية الوطنية، بدليل أن هجرتنا إلى فرنسا كانت لأسباب اضطرارية، وهو البحث عن العمل، وحين طلب منا تشكل فريق جبهة التحرير الوطني لبينا النداء دون أي شرط”، مضيفا أن المسؤولين “كانوا يدعون إلى ضرورة خدمة الثورة كل حسب موقعه، وبحكم أننا نلعب الكرة، فكان علينا أن نعطي صورة مشرفة حتى تعرف الشعوب الأخرى وضعية الجزائر وقضيتها العادلة ضد الاستعمار الفرنسي”.

على صعيد آخر، أوضح المرحوم عبد الحميد زوبا في آخر حوار خص به الشروق قبل وفاته بأن فريق الأفلان قام بدور رياضي ودبلوماسي في نفس الوقت، مؤكدا أن الزعيم فرحات عباس قال لهم ذات مرة: “نحن السياسيين لما نتكلم يسمع لنا 200 شخص، أما أنتم حين تبرزون في الملاعب يشاهدكم الآلاف، وهو ما يسهل نقل القضية الجزائرية في أوسع نطاق”. وبخصوص المنح والمكافآت المقدمة لهم فرد علينا عبد الحميد زوبا بابتسامة عريضة قائلا: “كنا نتلقى منحة تقدر بـ 10 دنانير فقط في حال الفوز، ولما سمع فرحات عباس بتألقنا في دورة كروية بالخارج زاد لنا دينارين، في تلك الفترة لم يكن همنا المال، لأن مسؤولي الأفلان يطالبون بالتضحية لإيصال رسالة الثورة إلى ابعد حد ممكن، كما كنا ننام على أسرّة عسكرية”.

زوبا كان مثالا للأخلاق والروح الرياضية ومربيا وتقنيا متميزا

توفي اللاعب السابق في منتخب فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم والمدرب الوطني السابق، عبد الحميد زوبا عن عمر ناهز 87 عاما، وبرحيله تفقد الرياضة الجزائرية قامة من قاماتها ومثالا للأخلاق والروح الرياضية ومربي وتقني متميز.

الفقيد كان له مسارا نضاليا ورياضيا كبيرا وكان المثال والقدوة في النضال والثبات، حيث كرس حياته في سبيل القضية الوطنية وكان لاعبا دوليا قبل التحاقه بصفوف جبهة التحرير الوطني. كما أدى رسالته الرياضية كسفير للجزائر في كثير من المحافل الدولية تمكن من خلالها إعطاء صورة الجزائر كشعب وأمة تسعى إلى التحرر و بقي بعد الاستقلال في البناء ولتضحية.

وإثر التحاقه بالرفيق الأعلى، عبرت عديد الجهات عن ألمها بفقدان المرحوم عبد الحميد زوبا وتوالت برقيات التعازي على عائلة فقيد الرياضة الجزائرية. فوجّه وزيرا المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة والشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق ومدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال بلماضي والاتحادية الجزائرية لكرة القدم وعائلة مولودية الجزائر رسائل تعزية ومواساة إلى عائلة المدرب الوطني السابق.

وكتب وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة في صفحة وزارته الرسمية على “فايسبوك” قائلا: “لا يسعني إلا أن أتقدم إلى عائلة الفقيد، الكريمة وذويه وكل رفقاء الكفاح بأخلص التعازي وأصدق المواساة، راجيا من المولى أن يرحمه برحمته الواسعة ويسدل عليه شآبيب غفرانه ويرزقه جنة الخلد مع النبيئين

والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا”. كما تقدم وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق في بيان نشر على صفحة الوزارة الرسمية بتعازيه الخالصة والمواساة الصادقة إلى أسرة الفقيد، وإلى كافة الأسرة الرياضية والكروية مُتضرعًا إلى المَولَى عزَّ وجلَّ بأن يُدخِل الفقيد مُدخلًا كَرِيمًا وأنْ يُسكِن روحَهُ الطاهرة جَنّاتِ الخُلدِ، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر و حسن السلوان.

الوزير الأول يعزي عائلة عبد الحميد زوبا

بعث الوزير الأول وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، ببرقية تعزية إلى عائلة المرحوم عبد الحميد زوبا، اللاعب السابق

في فريق جبهة التحرير الوطني والمدرب الوطني السابق، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 87 عاما، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في برقية التعزية “يرحل عنا وعن الأسرة الرياضية أحد أعمدة الكرة الوطنية، الشيخ عبد الحميد زوبا، رحمه الله، تاركا بصماته في سجلات الكرة الجزائرية لاعبا في الفريق المجيد لجبهة التحرير الوطني، ثم مدربا محنكا لعدة أندية، والتي قادها إلى إحراز بطولات وطنية وألقاب قارية، أبرزها الثلاثية التاريخية عام 1976 مع فريق مولودية الجزائر”.

وأضاف السيد بن عبد الرحمان في برقية التعزية “تعازينا الخالصة إلى عائلة الراحل، ولكل الأسرة الرياضية، وأسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة، ويسكنه الفردوس الأعلى، ويلهم ذويه صبرا جميلا وسلوانا عظيما. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

الرئيس تبون يعزي عائلة المرحوم عبد الحميد زوبا

بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ببرقية تعزية إلى عائلة المرحوم عبد الحميد زوبا، اللاعب السابق في منتخب جبهة التحرير الوطني والمدرب الوطني السابق، الذي وافته المنية، الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 87 عاما، حسب ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية. وجاء في برقية التعزية: “شاء المولى تعالى أن يرحل عن دنيانا هذه، أحد الرياضيين الوطنيين المرحوم عبد الحميد زوبا طيب الله ثراه”. ”وبرحيله – يقول الرئيس تبون- تفقد الجزائر، والساحة الرياضية واحدا من أولئك الرياضيين الأبطال، الذين تألقوا في عديد النوادي الرياضية خارج الوطن، ورفعوا راية الجزائر عالية في عديد المحافل تحت لواء جبهة التحرير الوطني، وأسمعوا صوت قضيتها العادلة. وواصل الفقيد مسيرته وإنجازاته بقيادة نواد رياضية جزائرية، والإشراف في فترات متعاقبة على تدريب المنتخب الوطني”.

وأضاف الرئيس تبون في برقية التعزية: “وإننا ونحن نودعه معكم ببالغ التأثر والأسى مؤمنين بقضاء الله وقدره، أتوجه إليكم، وإلى الأسرة الرياضية، بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة، ويدخله مدخلا كريما في جنة الخلد والرضوان. عظم الله أجركم. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

دقيقة صمت عبر كل ملاعب الجزائر

سيتم الوقوف دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد اللاعب السابق لفريق جبهة التحري الوطني، عبد الحميد زوبا، الذي وافته المنية

بكل ملاعب الجزائر نهاية الأسبوع ، حسبما أعلنته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. وأفاد بيان الهيئة الفديرالية نشرته في موقعها الرسمي: “الفاف تدعو كل الرسميين والفرق التي من المقرر أن تشارك في جولات البطولة الوطنية نهاية الأسبوع، على مستوى كل الاقسام ومن دون استثناء، الوقوف دقيقة صمت، قبل انطلاق كل مباراة وهذا ترحما على روح الفقيد عبد الحميد زوبا، اللاعب الدولي السابق لفريق جبهة التحرير الوطني والمدرب السابق، الذي التحق إلى جوار ربه الاربعاء 2 فيفري 2022.”

للتذكير، تجرى الجولتان 17 للرابطة الأولى و16 للرابطة الثانية، السبت المقبل.

بلماضي: زوبا مُعلّم وأسطورة في عالم كرة القدم

قدّمت “الفاف” والناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، الخميس، تعازيهما الحارّة والصّادقة لِأسرة زوبا، بعد رحيل الرّياضي التاريخي والرّمز عبد الحميد زوبا.

وجاء في بيان نشرته هيئة الرئيس شرف الدين عمارة: “بِبالغ الحزن والأسى، تلقّى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم السيد عمارة شرف الدين وجميع أعضاء المكتب الفيدرالي للفاف، خبر وفاة المغفور له بِإذنه تعالى عبد الحميد زوبا، اللاعب الدولي السابق في فريق جبهة التحرير الوطني”.

وأضاف: “وبِهذه المناسبة الأليمة، يتقدّم رئيس الفاف وأعضاء المكتب الفيدرالي بِأحرّ التعازي لأسرة الفقيد وأقاربه، وإلى السيد محمد معوش نائب رئيس الفاف ورئيس جمعية فريق جبهة التحرير الوطني المجيد، راجيين من المولى عز وجل أن يتغمّده بِواسع رحمته، ويُلهم أهله وذويه الصّبر و السّلوان”.

من جهته، قال جمال بلماضي: “قبل شهرَين فقط، كان لي شرف زيارة الرّاحل الشيخ عبد الحميد زوبا بِمنزله، هذه الزيارة سمحت لي بِالحديث مع هذه الشخصية العظيمة، التي قدّمتْ الكثير لِكرة القدم الجزائرية. واستفدتُ منها كثيرا”.

وأضاف: “بِهذه المناسبة الحزينة و الأليمة، أودّ أن أتقدّم بِأحرّ التعازي لِأسرته وأقاربه وأصدقائه، وإلى السيد محمد معوش رئيس جمعية فريق جبهة التحرير الوطني ونائب رئيس الفاف. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنّاته”.

مستشار رئيس الجمهورية يتنقل إلى بيت زوبا

تنقل عبد الحفيظ علاهم مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارحية إلى بيت المجاهد المرحوم عبد الحميد زوبا لتقديم واجب العزاء. وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، “باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تنقل مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارحية عبد الحفيظ علاهم إلى بيت المجاهد المرحوم عبد الحميد زوبا لتقديم واجب العزاء.”