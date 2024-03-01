زوبعة اقتصادية تضرب السويد

كشفت بيانات مؤسسة “كريديت سيف” للدراسات الاقتصادية السويدية، عن إفلاس 908 شركة خلال شهر فيفري الماضي،مقابل 559 شركة خلال نفس الفترة من العام الماضي،

وكشف ذات المصدر،أن 62 من المائة، من الشركات السويدية في مختلف المجالات الانتاجية والخدمية، قد تعرضت للافلاس، وذلك في أسوأ وتيرة منذ الأزمة المالية التي وقعت في أوائل التسعينيات من القرن الماضي.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن هنريك جاكبسون، المدير الإداري لدى مؤسسة “كريديت سيف”، قوله: إن السويد “تقع في قلب العاصفة” في ظل تزايد معدل إفلاس الشركات للشهر الـ19 على التوالي.

وعلى صعيد متصل، أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء السويدي أمس انكماش اقتصاد البلاد في الربع الأخير، بعد تعديل من انتعاش جرى الإعلان عنه مبدئيا.

وانخفض إجمالي الناتج المحلي بواقع 0.1 % في الربع الأخير، بعد تسجيل نفس المعدل في الربع السابق عليه. وبحسب التقرير العاجل، كان معدل التغيير زيادة بواقع 0.1 %. وفي الربع الثاني من 2023، أظهر إجمالي الناتج المحلي تراجعا بواقع 0.7 %.

وبالتالي، مازالت البلاد في ركود حيث انكمش إجمالي الناتج المحلي للربع الثالث على التوالي.

وقال مكتب الإحصاء: إن التراجع يرجع في الأساس إلى انخفاض إجمالي تكوين رأس المال الثابت وصافي الصادرات.

أما ما يتعلق بالإنفاق، فارتفع استهلاك الأسر بواقع 0.7 % وزاد الإنفاق الحكومي العام بواقع 0.5 %.

ومن ناحية أخرى، انخفض إجمالي تكوين رأس المال الثابت بواقع 1.8 %.