زوجان في حالة حرجة بسبب الإقصاء من سكنات عدل!

من سنوات وهما ينتظران ومع العيد كانت الصدمة

أصيب رجل في العقد السادس من عمره بارتفاع شديد في نسبة السكر في الدم بعد إقصائه من سكنات عدل، فيما تعاني زوجته من خطر الإصابة بجلطة دماغية في أية لحظة.

وبحسب السيد عبد الرحمان المسجل تحت رقم 161095723 فإنه سجل عام 2013 عبر بوابة عدل الإلكترونية من خلال مقهى إنترنت ثم أرسل الملف كاملا للوكالة ومن يومها وهو ينتظر استدعاءه لدفع الشطر الأول.

وأضاف أن الإجراءات طالت كثيرا، وبحكم أنه لا يجيد القراءة والكتابة كان يقصد ذات المقهى من أجل متابعة الملف وفي كل مرة يتم إعلامه أن الموقع لا يفتح أو لا جديد وما إلى ذلك من الأعذار، ليصطدم من أيام بموظفة تتصل به كي تعيد إليه الملف مع قرار الإقصاء لأنه لم يسدد الشطر الأول.

من جانبها تقول زوحة المعني التي تعاني من 4 أمراض مزمنة أنها صدمت من قرار الإقصاء أياما قبل عيد الأضحى المبارك، وهي التي كانت تحلم باللحظة التي تستلم فيها مفاتيح الشقة.

وأضافت إنها تعاني من خطر الإصابة بجلطة دماغية وقد تودي الصدمة الأخيرة بحياتها لأنها عاشت سنوات من الانتظار على أمل أن يتحقق حلمها في الحصول على سكن من الدولة التي لم تنل منها أي شيء في حين تحصل آخرون على شقق بكل الصيغ.

ولأن الوضع حساس للغاية والحلم الكبير تحطم في أيام مباركة فقد فيها العيد طعمه يناشد السيد عبد الرحمان وزوجته مدير وكالة عدل السيد فيصل زيتوني من أجل التدخل لإعادة البسمة لعائلة تتكون من عدد كبير من الأفراد يعيشون في بيت ضيق، معربين عن استعدادهما لدفع كافة الأقساط في أوانها.