زوجان يؤسسان شبكة للنصب على المواطنين بقسنطينة

يتصيّدان ضحاياهما على الفايسبوك

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثامن عشر بأمن ولاية قسنطينة، من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال تتكون ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 سنة و29 سنة، من بينهم رجل وزوجته وشريكهما، ظلّوا يستغلون صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، للنصب والاحتيال على ضحاياهم وسلبهم هواتفهم النقالة التي يعرضونها للبيع.

أفراد هذه العصابة تمت الإطاحة بهم من طرف مصالح الأمن بعد تلقيهم لعدّة شكاوى يقيمون في ولايات شرقية مجاورة لولاية قسنطينة، بشأن تعرضهم للنصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خلال عرضهم لهواتفهم النقالة للبيع على بعض صفحات الفايس بوك، حيث يتم استغلالهم من طرف أفراد العصابة بإيهامهم برغبتهم في شرائها، ويقومون باستدراجهم من أجل عقد صفقة البيع والشراء للهاتف النقال، حيث يتفقون مع الضحية على موعد مسبق والالتقاء بالمحطة البرية لنقل المسافرين ببالما بمدينة قسنطينة، ثم اقتيادهم إلى حي فضيلة سعدان، بحجة دفع ثمن الهاتف النقال بعد استلامه من الضحية، ثم يدخلون من باب إحدى العمارات ويلوذون بالفرار مستغلين المخرج الثاني لنفس العمارة في غفلة من الضحية الذي يجهل أن العمارة بمدخلين، حيث يبقى ينتظر أمام بابها، قبل أن يتفطن لوقوعه ضحية سرقة هاتفه النقال.

إثر تلك الشكاوى المقدمّة من ستة ضحايا باشر عناصر فرقة الشرطة القضائية تحرياتهم وتحقيقاتهم الميدانية، التي مكنّت من تحديد هوية المشتبه فيهم الثلاثة، والذين تم توقيفهم وتحويلهم إلى مقر مصلحة الأمن الحضري الثامن عشر للتحقيق معهم، ما أسفر عن استرجاع 7 أجهزة هواتف نقالة كانت محلّ سرقة من الضحايا، ليتم تكوين ملف قضائي ضد الموقوفين الثلاثة عن تهمة النصب والاحتيال باستعمال موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، تم بموجبه تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، فيما تأسس ستة مواطنين كأطراف مدنية في ملف هذه القضية للمطالبة بالتعويض.