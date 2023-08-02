زوجان يبيعان رضيعهما لشراء آيفون لاستعماله في هذا الغرض

أقدم زوجان هنديان على بيع رضيعهما لشراء هاتف أيفون لتمويل سفرهما وإنشاء محتوى على أنستغرام على مستوى مدينتهما.

تم الكشف عن هذه الحادثة من طرف الجيران الذين لاحظوا اختفاء الطفل البالغ من العمر 8 أشهر، في حين بدا الزوجان مرتاحين وغير قلقين.

إلى جانب ذلك، أثار وجود هاتف آيفون 14 لدى الزوجان شكوكا بين جيرانهم، حيث كان معروفا أنهما يعانيان من صعوبات مالية، ما جعلهم يتقدمون بشكوى.

وقال مسؤولون في الشرطة البنغالية، إن السلطات تحركت لكشف الحقيقة، حيث تبين أن الزوجين باعا ابنهما بـ200 ألف روبية هندية.

وبعد استجوابها، اعترفت الأم بارتكاب الفعل، وكشفت عن نية الزوجين في استخدام الأموال لرحلات على مستوى الولاية وإنشاء محتوى على أنستغرام.

على إثر ذلك، تم إنقاذ الطفل بنجاح من قبل الشرطة التي اكتشفت أيضا أن والد الرضيع حاول بيع طفله البالغ من العمر 7 سنوات، إلا أن خطته لم تنجح، لذلك فر هاربا.