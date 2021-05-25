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الجزائر

زوجان يروجان المخدرات ببرج بوعريريج

وردة بوجملين
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زوجان يروجان المخدرات ببرج بوعريريج
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أوقفت مصالح أمن ولاية برج بوعريريج صيدلية وزوجها ووضعت الصيدلية تحت الرقابة القضائية كما حجزت 55824 قرص مهلوس و187 قارورة محلول مخدر.

تفاصيل قضية الممارسة الشبيهة بغير الشرعية لمهنة الصحة بتوفير وتخزين ونقل وإيداع أدوية في أماكن غير مرخص بها من قبل الوزارة الوصية وتهم أخرى تواجه الزوجين تعود إلى مباشرة عناصر فرقة البحث والتحري التحقيق في بعض المعلومات بخصوص نشاط الصيدلية وزوجها في مجال بيع الأدوية المصنفة كمهلوسات، حيث تم توقيفهما ووضع الصيدلية تحت الرقابة القضائية، كما تم حجز كمية من المؤثرات العقلية تتمثل في 55824 قرص كهلوس و187 قارورة دواء مخدر وثلاث فواتير وثلاثة وصولات خاصة بطلبيات بالإضافة إلى 46 نسخة من وصفات طبية خاصة بالزبائن.

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