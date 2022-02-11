زوجة أبو جبل بعد تعليقه على موضوع طلاقهما: أنا جزائرية حرة وكنت أظنه أذكى بكثير!

خرجت سمارة يحيى بتصريح ناري، بعد تعليق زوجها أبو جبل المبهم على موضوع طلاقهما الذي أثار جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت الأميرة سمارة إنها جزائرية حرة وكانت تعتقد أن زوجها أذكى بكثير بعد إجابته في برنامج تلفزيوني مصري أن هناك مشكلات لدى سؤاله عن حالته الاجتماعية إن كان متزوجا أم طلق زوجته.

واستفز أبو جبل الأميرة سمارة، بتصريحاته، ما دفعها للرد عبر ستوري حسابها على إنستغرام.

وقالت يحيى: “منذ فترة أغلقت على الموضوع وكظمت غيظي في قلبي، لأنه أولا موضوع شخصي، وثانيا لأنني لست من النوع الذي يستغل المشاكل لأصبح (تريند)، وثالثا احتراما لكلا العائلتين”.

وأضافت: “لكن للأسف الطرف الثاني تفكيره كان غير تفكيري. توقعت منه إجابة أذكى بكثير من تلك الإجابة، وطريقة أحسن من تلك الطريقة”.

وأشارت يحيى إلى أنه “لم تعد توجد قناة أو صحيفة لم تتواصل معها” للحصول على تعليق، مؤكدة أنها “اختارت السكوت لأن البيوت أسرار”.

وأضافت: “الحمد لله عندي الوعي الكافي والمسؤولية الكافية كي لا أتكلم عن الموضوع، حتى ينتهي بالطريقة التي يرى الله أن فيها الخير لنا، لكن بما أن الموضوع أخذ أكبر من حجمه وأذاني أنا ومن يحبونني، فأود أن أطلب منكم شيئا، فضلا وليس أمرا وأنا أختكم، أن يُغلق الموضوع اليوم وأن نترك الخلق للخالق”.

وتابعت: “هناك الكثير من الكلام في خاطري ردا على التصريحات والإشاعات الكاذبة، والناس التي استغلت الموقف وأذتني، لكن سيأتي التوقيت المناسب للتكلم”.

وأردفت: “ضعوا في بالكم إني جزائرية حرة، والجزائرية عمرها ما تطيح (تسقط) الحمد لله”.

بعد تداول أنباء عن طلاقهما.. زوجة حارس منتخب مصر الجزائرية تخرج عن صمتها

خرجت الجزائرية سمارة يحيى، زوجة حارس مرمى منتخب مصر، محمد أبو جبل، عن صمتها وكشفت حقيقة الأنباء المتداولة في الآونة الأخيرة حول طلاقها.

وقالت سمارة إنها مصدومة مما تقرؤه عبر المواقع ومن كمية الرسائل التي أرسلت لها عبر حساباتها على شبكات التواصل، وأيضا التعليقات على منشوراتها.

وأكدت ملكة جمال العرب السابقة لعام 2019، أن ما حدث بينها وبين أبو جبل مجرد خلاف عادي بين أي زوجين، ولم يتم الطلاق من الأساس.

وتساءلت عن السبب في كمية الأخبار الزائفة التي نشرت والاهتمام المبالغ فيه، والتحليلات التي أكدت على طلاقهما، رغم أن ذلك لم يحدث.

ما حقيقة انفصال حارس مرمى منتخب مصر عن زوجته الجزائرية؟

وكانت زوجة حارس مرمى منتخب مصر، الجزائرية قد تصدرت الترند مرات عديدة خلال مباريات كأس الأمم الإفريقية، وأشارت مصادر إلى طلاقهما بالرغم من تشجيعها للمنتخب المصري.

وأثارت ملكة جمال الجزائر السابقة سمارة يحيى، وزوجها “أبو جبل” جدلا واسعا عبر مختلف الشبكات عقب خسارة المنتخب المصري في نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعدما ألغيا متابعة بعضهما عبر إنستغرام وحذفا جميع الصور التي تجمعهما سويا.

وشاركت سمارة متابعيها منشورا، وصفوه بالغامض، قالت فيه: “كلما استشعرت جمال الحياة بداخلك كلما انعكس هذا الجمال على حياتك وأصبحت أجمل”.

وقال نشطاء إن ما كتبته سمارة ما هو إلا رسالة مبطنة للحارس أبو جبل، وما زاد الشكوك حسبهم حول توتر العلاقة بين الثنائي هو إلغاء متابعة بعضهما وحذف الصور.

وبحسب ما أفادت صحف مصرية نقلا عن مصادر مقربة من سمارة وأبو جبل، فإن ما يتم تداوله مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، والزوجين في وضع مستقر.

يذكر أن محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر، الذي نال شهرة واسعة بعد تألقه في بطولة كأس الأمم الإفريقية ارتبط بملكة جمال الجزائر السابقة سمارة يحيى في أفريل 2021، ولم تعلن أي جهة رسمية عن طلاقهما عدا ما يتم تداوله عبر شبكات التواصل.