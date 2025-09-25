زوجة أردوغان تتحدث عن تكلفة الماء في غزة.. هذا ما قالته!

تحدثت زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تكلفة الماء في قطاع غزة، معتبرة واقع الحال “وصمة عار على جبين الإنسانية”.

وقالت أمينة أردوغان، إن “قطاع غزة، حيث ترتكب إسرائيل انتهاكات واسعة، أصبح المكان الأغلى ثمناً للماء في العالم، إذ أن الحصول على كوب ماء هناك يكلّف حياة إنسان”.

وبحسب ما أفادت وكالة الأناضول فقد جاء ذلك خلال كلمة ألقتها الأربعاء بمناسبة افتتاح معرض لمكافحة نفايات البحار بمدينة نيويورك الأمريكية.

وفي مستهل كلمتها أعربت أردوغان عن سعادتها بلقاء بالضيوف، وشكرت وزارة البيئة التركية ومشروع “صفر نفايات” على تنظيمهما لهذا المعرض، وكذلك الفنانين الذين أسهموا بأعمالهم فيه.

وتطرقت إلى ما يجري في غزة ومعاناة الفلسطينيين في الحصول على الماء بقولها: “غزة اليوم هي المكان الذي يعد فيه الماء أغلى ما يكون في العالم، لأن ثمن كأس الماء يُدفَع بأرواح البشر”.

وأضافت: “نعيش مع الأسف في زمن شديد الظلمة، حيث يمكن استخدام الماء أداة للإبادة الجماعية، فإسرائيل تستهدف البنية التحتية للمياه في حربها على غزة منذ 7 أكتوبر 2023”.

وأشارت إلى اضطرار الفلسطينيين في القطاع للمشي مسافات طويلة يوميا للحصول على الماء، مع احتمال موتهم بالقصف الصهيوني قبل الوصول إلى الماء.

وأردفت: “صور الأطفال الصغار وهم يحاولون حمل عبوات مياه أثقل من وزنهم هي وصمة عار على جبين الإنسانية”، موضحة أنه “لم يبق أي خط أحمر أخلاقي أو قانوني أو إنساني لم يتم تجاوزه في غزة”.

وتابعت: “إسرائيل فقدت بوصلتها الأخلاقية تُصارع ضمير الإنسانية. لا ينبغي أن تكون الإنسانية هي الخاسرة في هذا الصراع”.

وأعربت عن رغبتها في رؤية عالم يسوده العدل ولا يُستغَل فيه الماء والخبز سلاحا، وتُطبق فيه القيم العالمية على الجميع.

يذكر أن أردوغان شاركت في العديد من الفعاليات الإنسانية والبيئية خلال زيارتها إلى نيويورك، برفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبصفتها رئيسة المجلس الاستشاري للشخصيات الرفيعة بمبادرة الأمم المتحدة بمشروع “صفر نفايات”، عقدت أردوغان أيضا لقاءات مع عقيلات القادة المشاركين في اجتماعات الدورة 80 للجمعية العامة الأممية.