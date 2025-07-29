زوجة إبراهيم شيكا تطالب باستخراج جثته بعد شائعات مؤلمة.. ما القصة؟

أعربت زوجة اللاعب المصري الراحل إبراهيم شيكا عن استعدادها لاستخراج جثة زوجها لإخضاعها لعملية التشريح لإثبات براءتها في قضية اتهامها بالمتاجرة بأعضائه.

وقالت هبة التركي، من خلال برنامج ” حضرة المواطن” الذي يبث عبر قناة” الحدث اليوم” أن هناك فتاة تزعم أنها ابنة الرئيس الأسبق حسني مبارك والفنانة المعتزلة إيمان الطوخي اتهمتها رفقة الفنانة وفاء عامر بالتجارة في أعضاء لاعب الزمالك الراحل.

وكشفت الفتاة التي ظهرت على مواقع التواصل أن زوجة شيكا هي التي حرضته على بيع كليته وفص من كبده لتحسين مستواهم المعيشي ودفعته لتقديم إعلانات وهو مريض ثم الخضوع للعلاج الكيمائي.

الممثلة #وفاء_عامر ترد على اتهامها بتجارة الأعضاء والتسبب في وفاة لاعب #الزمالك إبراهيم شيكا pic.twitter.com/r46V2Ataz5 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) July 27, 2025

وأكدت التركي أن تلك الفتاة التي قالت كلام لا يُعقل “تكلمت وكذبت وقدمت بلاغات” لذلك قررت أن تتعامل مع الاتهامات بشكل قانوني بدل أن ترد عليها ويتحول الامر إلى “ترند”، وهو مالا ترضاه لزوجها الذي تعذب كثيرا أثناء مرضه ولذلك لا تريد أن تزج باسمه في أمور تافهة.

وأوضحت هبة، أنها بعدما كذّبت كلامها وقدمت بلاغات ضدها، خرجت مرة أخرى وبدأت تسيء لدرجة أقحمت سمعة وأعراض أشخاص آخرين، وهو ما جعلها تتخذ إجراءات قانونية من خلال محاميها.

وأكملت: “طلبت من المحامي أن يطالب باستخراج جثة إبراهيم وتشريحها إذا كانت تملك دليلا واحدا على ادعائها، ليس لدي مشكلة من أجل إثبات براءتي”.

ونفت أرملة لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا، وجود أي علاقة لها بهذه الفتاة، مشيرة إلى أنها تقدمت ضدها ببلاغات في مكتب النائب العام، “، وفقا لموقع ” المصري اليوم”.

وأشارت إلى أن الفنانة وفاء عامر كانت من أكثر الداعمين لـ إبراهيم شيكا في محنة مرضه، قائلة: “كانت تجمع لنا تبرعات، وتكلم الناس لعلاجه خارج مصر، وجمعت حق الشقة التي أعيش فيها أنا أولادي”.

من جهتها طالبت وفاء عامر محاسبتها عن طريق القانون للتأكد من حقيقة الأمر، بينما تضامنت معها نقابة المهن التمثيلية وتشكيل لجنة قانونية لمتابعة الامر واتخاذ ما يلزم من إجراءات.