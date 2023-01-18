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جواهر

زوجة ابن لوثر كينغ تتسبب في موقف محرج لبايدن (فيديو)

جواهر الشروق
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زوجة ابن لوثر كينغ تتسبب في موقف محرج لبايدن (فيديو)
وكالات
الرئيس الأمريكي جو بايدن

تسبّبت زوجة ابن مارتن لوثر كينغ جونيور، في موقف محرج للرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك أثناء غنائه لها بمناسبة عيد ميلادها.

وبحسب ما أفادت صحيفة نيويورك بوست فقد نسي بايدن اسم زوجة ابن مارتن لوثر كينغ، أثناء غنائه لها “عيد ميلاد سعيد”.

وجاءت اللحظة المحرجة لتكريم أرندريا ووترز كينغ (49 عاما) عندما تحدث الرئيس البالغ من العمر 80 عاما في حدث نظمته شبكة العمل الوطنية.

وقال بايدن: “مارتن الثالث، نحتفل بإرث والدك وأمك. لقد عملوا من أجل المجتمع. ونبارك اليوم للمكرمين بمن فيهم زوجتك”.

وأضاف: “أفهم أنه عيد ميلادها اليوم.. حسنا، زوجتي لديها قاعدة في عائلتها، عندما يكون عيد ميلاد شخص ما، تغني عيد ميلاد سعيد”.

وبدأ بايدن بالغناء، كما يظهر في الفيديو المتداول، ثم نسي اسم المرأة وقام بهمهمة غير مفهومة.

وظهر أن أفراد عائلة كينغ يضحكون ويهزون رؤوسهم في اللحظة المحرجة.

ومارتن لوثر كينغ الابن كان زعيمًا أمريكيًّا من أصول إفريقية، وناشطًا سياسيًّا إنسانيًّا، من المطالبين بإنهاء التمييز العنصري ضد السّود

في عام 1964 م حصل على جائزة نوبل للسلام، وكان أصغر من يحوز عليها، واغتيل في الرابع من أفريل عام 1968.

أيضا، اعتبر مارتن لوثر كنغ من أهم الشخصيات التي ناضلت في سبيل الحرية وحقوق الإنسان.

يذكر أنه منذ تولي بايدن منصبه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، كثرت زلات لسانه بشكل واسع.

وتنامى القلق بالدوائر السياسية الأمريكية بشأن الحالة الصحية واللياقة الذهنية لأكبر رئيس للولايات المتحدة سنا.

وبايدن من مواليد 20 نوفمبر 1942، أي أنه يبلغ من العمر 81 عاما، وتولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية من. 20 جانفي 2021.

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