زوجة الإعلامي وائل الإبراشي تفجر مفاجأة بشأن سبب وفاته

فجرت زوجة الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي، مساء الاثنين، مفاجأة بشأن سبب وفاته، كما كشفت تفاصيل صادمة عن آخر أيامه بالمستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأكدت سحر الإبراشي في تصريحات خصت بها صحيفة الوطن المصرية إن كورونا بريئة من وفاته، مؤكدة أن السبب يعود لحصول خطأ طبي، لافتة إلى أنها سترفع دعوى قضائية على المتسببين في تدهور وضعه الصحي.

وظهرت أرملة الفقيد في المقطع المصور وهي تقول : “وائل مماتش بكورونا، السبب الرئيسي كان إصابته بتليف في الرئة بسبب مضاعفات الفيروس، وكان في نيته يقاضي كل الاطباء اللي أهملوا فيه، بعد أن يتعافى”.

واتهمت الزوجة المكلومة، الطبيب المعالج له أثناء الحجر المنزلي، ودكاترة في مستشفى الشيخ زايد بالتسبب في تليف رئته بنسبة 95 بالمئة.

يذكر أن جنازة الإعلامي الراحل البالغ من العمر 58 عاما، شيعت، ظهر الاثنين، بمسجد الشربينى أبو أحمد بمسقط رأسه بمدينة شربين بالدقهلية في مصر، في ظل غياب تام للإعلاميين والفنانين.

وتواجد في جنازته المقربين منه وفريق عمل برنامج “التاسعة” وزوجته التي انهارت لحظة وصول جثمانه لبدء مراسم الجنازة والصلاة عليه.

دار الإفتاء عقب وفاة الإبراشي: الشماتة في الموتى ليست من شيم المسلم

علقت دار الإفتاء بشأن شماتة البعض بالأموات، بالتأكيد أن ذلك الفعل ليس من صفات الإيمان، لافتة إلى أن رسولنا الكريم كان حريصاً على نجاة جميع الناس من النار.

يأتي ذلك على خلفية الشماتة التي وجهها البعض عقب وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، وربط ماحدث معه بحبس محمود شعبان على ذمة قضية بتهمة الترويج للفكر الجهادي داخل السجن.

وجاء ذلك البيان أيضاً رداً على الشماتة التى واجهتها المستشارة الجليلة تهاني الجبالي، التي توفيت منذ يومين، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث علق البعض بالدعاء عليها، من بين الآلاف الذين دعوا لها.

وقالت دار الإفتاء في بيانها ” تعليق بعض شباب السوشيال ميديا على مصائر العباد الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى ليس من صفات المؤمنين، ولا من سمات ذوي الأخلاق الكريمة. ويزيد الأمر بعدًا عن كل نبل وكل فضيلة أن تُشْتَمَّ في التعليق رائحة الشماتة وتمني العذاب لمن مات”.

وأَضافت دار الإفتاء ” هذا الخُلق المذموم على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان حريصًا على نجاة جميع الناس من النار. وليس الموت مناسبةً للشماتة ولا لتصفية الحسابات، بل هو مناسبة للعظة والاعتبار”.

وأكدت دار الإفتاء علي أن أنه “إن لم تُسعفْكَ مكارم الأخلاق على بذل الدعاء للميت والاستغفار له؛ فلتصمت ولتعتبر، ولتتفكر في ذنوبك وما اقترفته يداك وجناه لسانك، ولا تُعيِّن نفسك خازنًا على الجنة أو النار؛ فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء”.

عانى من تليّف الكبد بعد إصابته بكورونا.. رحيل الإعلامي المصري وائل الإبراشي

توفي الإعلامي المصري، وائل الإبراشي، مساء الأحد 9 جانفي 2022، بعد معاناته من تليف الكبد جراء إصابته بفيروس كورونا العام الماضي.

وأعلن خبر الوفاة نجل شقيقه حسن الإبراشي عبر صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب: “إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء والدوام لله.. عمي الإعلامي وائل الإبراشي في ذمة الله أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.

وكان الإبراشي قد غاب عن شاشة الفضائية الأولى المصرية وعن تقديم برنامج “التاسعة”، منذ اكتشاف إصابته في ديسمبر 2020.

ودخل الإبراشي للعلاج داخل المستشفى، لكن معاناته مع آثار الفيروس الجانبية استمرت.

ولد الإبراشي عام 1963م بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وعمل صحفيًا في جريدة روز اليوسف، ثم أصبح رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، حتى استقال منها.

وكان برنامج “التاسعة” عقب نشرة التاسعة الإخبارية على القناة الأولى المصرية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام آخر برنامج يقدمه الفقيد، بعد أن قدم لعام تقريبا برنامج “كل يوم” خلفا لعمرو أديب على قناة “أون”.