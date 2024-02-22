زوجة البغدادي الأولى تجيب على أسئلة رواد شبكات التواصل في لقاء جديد

كشفت قناة العربية عن لقاء حصري وجديد مع زوجة البغدادي الأولى، أجابت من خلاله على أسئلة رواد شبكات التواصل الاجتماعي بشأن الزعيم السابق لتنظيم داعش، بعد التفاعل الواسع الذي حققته المقابلة الأولى.

وقالت القناة السعودية أنه من المقرر، عرض الجزء الثاني من المقابلة يوم الجمعة 23 فيفري الجاري على الساعة 19:30 بتوقيت السعودية (16:30 بتوقيت غرينتش).

وأضافت أن زوايا كثيرة طُرحت للنقاش بعد عرض الجزء الأول من الحوار مع الزوجة الأولى لزعيم إرهابيي العالم على عدة منصات، ما دفعها لجمع العديد من الأسئلة الملحة وطرحها على أسماء محمد ليخرج حوار يتضمن معلومات جديدة وإجابات غير متوقعة وربما صادمة عن زعيم التنظيم الذي أرهب العالم.

وكانت أسماء قد كشفت في أول لقاء مع العربية يوم 15 فيفري أسرارا كثيرة وخطيرة عن زوجها المهووس بالنساء والذي تملكه الغرور بتوسع دولة الخلافة حتى قضى عليها باتباع شهواته، كما تحدثت عن حياتها معه وعن زوجاته الأخريات وسباياه، وذلك بعد مرور 5 سنوات على مقتله.

يذكر أن زعيم التنظيم الذي سيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا عام 2014، معلناً “خلافته” المزعومة حينها، كان قتل في أكتوبر 2019، بعد تنفيذ الولايات المتحدة عملية خاصة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وأعلن حينها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن فرقة كوماندوس من القوات الأميركية رصدته ولاحقته، إلا أن الأخير فجر نفسه مع زوجتيه وابنه.

وبخصوص أسماء محمد فتم إيقافها بتركيا في جوان 2018، في محافظة هاتاي التركية الحدودية مع سوريا، غير أن السلطات التركية لم تعلن عن توقيفها قبل نوفمبر 2019.

وكشفت أنقرة حينها أن أرملة البغدادي اعتقلت مع عشرة أشخاص آخرين، من بينهم ابنته ليلى. فيما قال مسؤول تركي وقتها إن تلك هي “الزوجة الأولى” للبغدادي.

وحاورت قناة العربية إلى جانب الزوجة الأولى، ابنته أميمة وزوجته الثالثة اللتين تحدثتا أيضا عن علاقات زعيم التنظيم المتعددة بالنساء ونشاطه المشبوه، وطريقة تعامله مع زوجاته وسباياه دائمات البكاء.