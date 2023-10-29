زوجة الرئيس الإيراني تدعو زوجات الزعماء الأوروبيين للضغط عليهم من أجل غزة!

دعت زوجة الرئيس الإيراني، الأحد، زوجات الزعماء الأوروبيين، للضغط عليهم من أجل اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لإحلال السلام في غزة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن جميلة علم الهدى قولها: “بأي من التقاليد الأخلاقية أو القواعد المدنية يمكن تبرير قطع المياه عن الأطفال العطشى ومنع الغذاء والدواء عن الجرحى والمحرومين؟ وأي من الإجراءات والاتفاقيات القانونية، الوطنية أو الدولية، يمكن أن تبرر هذا النوع من التشجيع على قتل النساء والأطفال؟”.

وأضافت مخاطبة زوجات الرؤساء في أوروبا: “باعتباركن سيدات مؤثرات في أوروبا، التي تعتبرنها مهد الحضارة، متوقع منكن اتخاذ إجراءات لمساعدة النساء المضطهدات والأطفال العاجزين في غزة”.

وتابعت: “العالم مصدوم من قسوة الأقوياء في الغرب، إذ كيف يمكن تقييم أدائهم في دعم إسرائيل بالسلاح؟ بينما عيونهم وآذانهم مغلقة عن سماع ورؤية صرخة الفلسطينيين المظلومين”.

وأردفت: “كيف تمكنت مجموعة “إسرائيل” من تقديم نفسها على أنها (خادم الله) وهي في الواقع تقوم بسياسة التخويف ونشر الكراهية، وينشرون سياسة الشيطان”.

وختمت متسائلة: “هل نعتقد أن الله سيترك كل هذه الجرائم دون عقاب؟ هل أذن موسى عليه السلام لقبيلة أو جماعة أو حزب بإخراج الأبرياء من ديارهم وأراضيهم قسرًا أو تدميرهم تدميرًا كاملاً؟ وهل حقًا يقبل عيسى عليه السلام وهو نبي الرحمة، كل قلة الرحمة هذه بحق الأطفال والنساء العزل؟”.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد قال في تصريحات صحفية، مساء السبت: “جرائم الكيان الصهيوني تتجاوز الخطوط الحمراء إنسانيا وعسكريا وهذا قد يدفع الجميع للتحرك”.

وأوضح أن “حسابات الولايات المتحدة في المنطقة خاطئة كليا ولن تحقق أهدافها بشرق أوسط جديد”.

وشدد الرئيس الإيراني على أن بلاده تؤيد، مع جميع الدول العربية والإسلامية وغيرها من دول العالم، وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت صعود نجم جميلة علم الهدى، زوجة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حيث أقلقت قوتها المتنامية كبار الشخصيات السياسية، وعلى رأسهم المرشد الأعلى، علي خامنئي، الذي ذكرت تقارير إعلامية أنه أرسل إلى زوجها يحثه على عدم السماح لها بالتدخل في عمل الحكومة، ولا يبدو أن هذه الوصية أخذت طريقها إلى التنفيذ حتى الآن.