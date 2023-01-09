زوجة المدافع المغربي “حكيمي” تنتصر للصّحراء الغربية
تتعرّض الممثلّة السينمائية الإسبانية هبة عبوك لِهجوم عنيف في المغرب، بِسبب تضامنها مع شعب الصّحراء الغربية الذي يُعاني جرائم المُحتلّ المغربي.
وترتبط هبة عبوك بِزواج مع المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي، منذ سنة 2018.
وكانت هبة عبوك قد نشرت تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” سنة 2012، تنتصر فيها لِقضية الجمهورية العربية الصّحراوية الديموقراطية العادلة، وتُدين جرائم المُحتلّ المغربي. فضلا عن ظهورها بِوشم في ذراعها يرمز إلى النّجمة والهلال الخاصّتَين بِعلم الصّحراء الغربية. وهو سرّ هجوم الذّباب الإلكتروني المغربي ضدّها عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيّام.
Un feroz ataque de Marroquíes a la actriz Hiba Abouk y actual esposa del futbolista Marroquí Ashraf Hakimi después de conocer su anterior tuit en el que apoya al pueblo saharaui y al Sáhara Occidental y su anterior visita a los campos de refugiados. pic.twitter.com/BNRLxLmCva
— 🇪🇭Mohamed (@MohamedSahraw) January 9, 2023
Total soutien à @HibaAbouk femme du footballeur marocain Achraf Hakimi 🇲🇦 https://t.co/oYsBXjx9Bs pic.twitter.com/w2CzemFTdH
— ⬛️🔱⬛️🔱⬛️🔱⬛️ (@oneXpeaceXdz) January 9, 2023
Ça commence à faire beaucoup, @HibaAbouk on veut des explications. pic.twitter.com/DB64zj0DaH
— MM ۞ (@MoorishMovement) January 9, 2023