زوجة المدافع المغربي “حكيمي” تنتصر للصّحراء الغربية

تتعرّض الممثلّة السينمائية الإسبانية هبة عبوك لِهجوم عنيف في المغرب، بِسبب تضامنها مع شعب الصّحراء الغربية الذي يُعاني جرائم المُحتلّ المغربي.

وترتبط هبة عبوك بِزواج مع المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي، منذ سنة 2018.

وكانت هبة عبوك قد نشرت تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” سنة 2012، تنتصر فيها لِقضية الجمهورية العربية الصّحراوية الديموقراطية العادلة، وتُدين جرائم المُحتلّ المغربي. فضلا عن ظهورها بِوشم في ذراعها يرمز إلى النّجمة والهلال الخاصّتَين بِعلم الصّحراء الغربية. وهو سرّ هجوم الذّباب الإلكتروني المغربي ضدّها عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيّام.