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جواهر

زوجة بايدن وابنته ممنوعتان من دخول روسيا لهذا السبب

جواهر الشروق
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زوجة بايدن وابنته ممنوعتان من دخول روسيا لهذا السبب
أرشيف
جو بايدن مع ابنته آشلي وزوجته جيل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، منع زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن وابنته من دخول روسيا، إلى جانب 23 أميركيًا آخر.

وقالت الوزارة في مذكرة مرفقة بالقائمة “كرد فعل على توسيع العقوبات الأمريكية باستمرار ضد الشخصيات السياسية والعامة الروسية، تمت إضافة 25 مواطنا أمريكيا إلى قائمة المحظورين”.

تضمنت القائمة العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، بما في ذلك سوزان كولينز من ولاية مين، وميتش ماكونيل من كنتاكي، وتشارلز جراسلي من ولاية أيوا، وكيرستن جيليبراند من نيويورك.

 كما ضمت القائمة أيضًا أكاديميين بارزين من بينهم فرانسيس فوكوياما، المشهور بكتابه “نهاية التاريخ والرجل الأخير” الذي افترض أن انتشار الديمقراطيات الليبرالية يمكن أن يمثل التطور النهائي للمجتمع.

وأتاحت وزارة الخارجية الروسية لمتتبعي موقعها الإلكتروني الإطلاع على قائمة الممنوعين من دخول بلدها.

يُذكر، أن الولايات المتحدة سبق وأن فرضت عقوبات على أفراد من عائلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولاسيما ابنتاه وحتى على الرئيس نفسه  مع العلم أن بايدن ممنوع من الدخول إلى الأراضي الروسية أصلا.

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