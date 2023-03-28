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رياضة

زوجة حكيمي تعلّق على قضية الاغتصاب وتتخذ قرارها

عمر سلامي
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زوجة حكيمي تعلّق على قضية الاغتصاب وتتخذ قرارها
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هبة عبوك وأشرف حكيمي

أعلنت الممثلة الإسبانية هبة عبوك انفصالها عن مدافع باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، ووقوفها مع الضحية.

وفي أول تعليق لها، بعد توجيه الاتهام لزوجها النجم المغربي أشرف حكيمي، بالاعتداء على فتاة داخل منزله، قالت الممثلة الإسبانية، إنها تقف مع الضحية، لافتة إلى أنها احتاجت إلى الوقت لاستيعاب صدمة توجيه الاتهامات لزوجها.

وأضافت عبوك أنها صمتت لمدة شهر مثلما فعل باقي أفراد عائلة حكيمي، حتى قررت أن توضح رأيها في رسالة، نشرتها صحيفة “إل باييس “الإسبانية.

وقالت الممثلة ذات الأصول التونسية، إن اتهام زوجها أشرف حكيمي، بالاعتداء على فتاة من نفس عمره، كان بمثابة الحدث الذي قلب حياتها رأسا على عقب.

وأعلنت عبوك أنها قطعت علاقتها مع نجم المنتخب المغربي قبل فترة طويلة، وأن القرار لا علاقة له بالقضية الأخيرة.

وعن موقفها من الاتهام الموجه لزوجها، قالت إن لديها “كل الثقة في سير العدالة، خاصة بالنظر إلى خطورة الاتهام، وقالت “الجميع يعلم أنني كنت دائما وسأكون في صف الضحايا”.

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