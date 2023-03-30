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رياضة

زوجة رونالدو بعد الثّراء: كُنّا فقراء ولن ننسى الوكرَ الذي جئنا منه

الشروق الرياضي
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زوجة رونالدو بعد الثّراء: كُنّا فقراء ولن ننسى الوكرَ الذي جئنا منه
ح.م
كريستيانو رونالدو وزوجته جورجينا رودريغيز.

قالت جورجينا رودريغيز زوجة نجم الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إن الثّراء الفاحش لن يُنسيَها الماضي البئيس والتعاطف مع أبناء الطبقة المسحوقة.

وتمتهن جورجينا رودريغيز نشاط عرض الأزياء، فيما تُقدّر العائدات المالية لِزوجها كريستيانو رونالدو بِنحو 120 مليون دولار سنويا، استنادا إلى أحدث إحصائيات للمجلّة الإقتصادية الأمريكية الشهيرة “فوربس”.

وأوضحت جورجينا رودريغيز في تصريحات نشرتها صحيفة “آس” الإسبانية، الخميس: ” أنا وكريستيانو ننحدر من عائلتَين مُتواضعتَين. نحن دائما نُلهم أطفالنا لِيكونوا مُمتنّين. أحيانا أجعلهم يُشاهدون مقاطع فيديو عن أطفال يتضوّرون جوعا. أُخبرهم أن هذا يُمكن أن يحدث لهم أيضا. عندما كنت طفلة، لم تسمح لي والدتي بِترك الطاولة حتى آكل كل شيء”.

وأبصرت جورجينا رودريغيز النّور عام 1994 بِأحد الأحياء الفقيرة في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس. مثلما وُلد رونالدو بِجزيرة ماديرا البرتغالية في أسرة تُعاني اجتماعيا، أدمن فيها الوالد شرب الخمر بِسبب البطالة، قبل أن يُفارق الحياة بِمرض في الكبد أتلفه العصير المُحرّم.

وكان كريستيانو رونالدو في بداية مشواره الرياضي (فئة الأصاغر)، وعندما يُنهي التدريبات ليلا، وبِسبب الفقر، يذهب مع زميلَين له إلى أحد المطاعم المُجاورة لِمقرّ النادي، حيث كانت طبّاختان تُشفق عليهم وتمنحهم وجبة العشاء مجّانا.

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