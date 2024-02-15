 زوجة زعيم داعش أبو بكر البغدادي تفضح أسرار حياته الخاصة بعد 5 سنوات من مقتله!

أعلنت قناة “العربية/الحدث” عن استضافتها لزوجة زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، والتي ستفضح أسرار حياته الخاصة لأول مرة، بعد مرور 5 سنوات على وفاته.

وبحسب ما أفاد موقع العربية نت فقد انفردت قناة “العربية/الحدث”، بإجراء مقابلة حصرية، مع المدعوة “أسماء محمد”، زوجة الرجل الأخطر الذي هدد العالم وروّعه سنوات طويلة، وذلك للمرة الأولى مع وسيلة إعلامية.

الحلقة وفقا للإعلان ستبث مساء الخميس، عند الساعة الخامسة بتوقيت السعودية، على شاشتي “العربية والحدث”، ومن المقرر أن تروي زوجة البغدادي أسراراً شخصية عنه تكشف لأول مرة، ولحظات لا تنسى عن حياتها وحياة زوجها وحيثيات ما عاشته.

وفي مقتطفات من حديثها، ستكشف زوجة البغدادي كيف انضم الأخير بعد عام 2010 إلى تنظيم القاعدة، وكيف علمت هي بالأمر، وستتحدث أيضا عن علاقته بزوجاته وأفراد عائلته، وحتى عن علاقاته مع سباياه.

كذلك ستروي الزوجة تفاصيل عن اللحظات الأخيرة في حياته قبل اغتياله بغارة أميركية في سوريا.

يذكر أن البغدادي، هو ابراهيم بن عواد بن ابراهيم بن علي، وشهرته أبو بكر البغدادي، ولد في 28 جوان 1971.

وكان أمير تنظيم ما كان يعرف بـ”دولة العراق الإسلامية” خلفا لأبي عمر البغدادي، إلى أن قام بإعلان الوحدة بين تلك الجماعات، وهي دولة العراق الإسلامية المسلحة ومنظمة “جبهة نصرة أهل الشام في سوريا” تحت اسم “تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام”، “داعش”، وجميعها تنظيمات مصنفة على أنها إرهابية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في 4 أكتوبر 2011، أبا بكر البغدادي إرهابيا عالميا، راصدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه أو قتله.

وفي 16 ديسمبر 2016، زادت الولايات المتحدة المكافأة إلى 25 مليون دولار.