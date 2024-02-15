 زوجة زعيم داعش أبو بكر البغدادي تكشف ما الذي فعله بالدولة بسبب هوسه بالنساء!

بعد مرور 5 سنوات على مقتل زعيم تنظيم داعش الأسبق، أبو بكر البغدادي، كشفت زوجته أسماء محمد أسرارا صادمة عن هوسه بالنساء وتبعات ذلك على دولة الخلافة، في مقابلة مع قناة العربية/الحدث.

وقالت محمد المعتقلة حالياً في العراق في أول مقابلة إعلامية لها مع العربية/الحدث، إن البغدادي امتلك أكثر من 10 “سبايا” إيزيديات. إلا أنها أكدت أنها كانت تعاملهن بلطف، كما لفتت إلى أنه تزوج طفلة عراقية تكاد لا تبلع الـ 13 عاماً، موضحة أنها كانت في عمر بناته.

وأضافت في تصريحاتها الصادمة أن الزعيم الداعشي وقيادات في تنظيمه أصبحوا مهووسين بالنساء، وحولوا “دولة الخلافة” إلى دولة نساء.

وقالت أسماء إن “البغدادي وتنظيمه انساقوا وراء شهواتهم بشكل يتعدى حدود الإنسانية”، لافتة إلى أن زوجها الذي كان مصابا بالسكري “انغمس في شهواته بعد إعلان دولة الخلافة”.

كما كشفت أن إبراهيم العواد، الذي عرف لاحقا بالبغدادي، كان يطمح إلى أن تصل دولته التي امتدت على مساحات شاسعة في العراق وسوريا قبل أن تهزم وتتراجع، حتى روما في أوروبا. وأكدت أن الغرور أصابه بعد توسع سيطرته.

كذلك أوضحت أن زوجها القتيل كان يتنقل باستمرار، ولم تكن تراه إلا في ما ندر.

وكانت أسماء التي تزوجت عام 1999بإبراهيم كشفت في مقابلتها أن زوجها اعتقل من قبل القوات الأميركية، من دون سبب في 2004.

كما أوضحت أن أفكاره تغيرت بشكل تام بعد سنتين من خروجه من السجن. ولفتت إلى أن حياتها معه لم تكن مستقرة منذ عام 2008.

يذكر أن زعيم التنظيم الذي سيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا عام 2014، معلناً “خلافته” المزعومة حينها، كان قتل في أكتوبر 2019، بعد تنفيذ الولايات المتحدة عملية خاصة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وأعلن حينها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن فرقة كوماندوس من القوات الأميركية رصدته ولاحقته، إلا أن الأخير فجر نفسه مع زوجتيه وابنه.

وكانت قناة “العربية/الحدث” قد أعلنت عن استضافتها لزوجة زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، لفضح أسرار حياته الخاصة لأول مرة، بعد مرور 5 سنوات على وفاته.

وانفردت قناة “العربية/الحدث”، بإجراء مقابلة حصرية، مع المدعوة “أسماء محمد”، زوجة الرجل الأخطر الذي هدد العالم وروّعه سنوات طويلة، وذلك للمرة الأولى مع وسيلة إعلامية.

وبثت الحلقة مساء الخميس، عند الساعة الخامسة بتوقيت السعودية، على شاشتي “العربية والحدث”، حيث روت زوجة البغدادي أسراراً شخصية عنه تكشف لأول مرة، ولحظات لا تنسى عن حياتها وحياة زوجها وحيثيات ما عاشته.

يذكر أن البغدادي، هو ابراهيم بن عواد بن ابراهيم بن علي، وشهرته أبو بكر البغدادي، ولد في 28 جوان 1971.

وكان أمير تنظيم ما كان يعرف بـ”دولة العراق الإسلامية” خلفا لأبي عمر البغدادي، إلى أن قام بإعلان الوحدة بين تلك الجماعات، وهي دولة العراق الإسلامية المسلحة ومنظمة “جبهة نصرة أهل الشام في سوريا” تحت اسم “تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام”، “داعش”، وجميعها تنظيمات مصنفة على أنها إرهابية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في 4 أكتوبر 2011، أبا بكر البغدادي إرهابيا عالميا، راصدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه أو قتله.

وفي 16 ديسمبر 2016، زادت الولايات المتحدة المكافأة إلى 25 مليون دولار.