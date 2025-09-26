 زوجة ساركوزي تنزع غطاء ميكرفون وتلقه أرضا.. ما القصة؟!

عبّرت زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي عن غضبها من الصحيفة التي نشرت تفاصيل عن تمويل حملته الانتخابية من طرف ليبيا، بنزع غطاء الميكروفون وإلقائه على الأرض.

حدث ذلك، بينما كانت كارلا بروني تغادر قاعة المحكمة مع زوجها الذي سُلطت عليه عقوبة خمس سنوات سجنا، بتهمة التآمر الجنائي في تمويل حملته الانتخابية عام 2007 من قِبل ليبيا.

وبينما كانت هناك مجموعة كبيرة من الميكروفونات والكاميرات تُحيط بالزوجين، تحدث ساركوزي لبضع دقائق، مُهاجما بشكل مباشر الحكم وأمر بتأجيل الحبس الذي صدر ضده للتو.

وفي اللحظة التي انسحب فيها الرئيس الفرنسي الأسبق، اقتربت زوجته المغنية وعارضة الأزياء من الصحفيين، وتحديدا من ميكروفون صحيفة ” ميديا بارت”،

وبابتسامة خفيفة، أمسكت الغطاء الخارجي للميكروفون الأحمر وأزالته، وألقته أرضا قبل أن تُكمل سيرها نحو مخرج المحكمة.

وجدير بالذكر، أن هذه هذه المنصة الإعلامية الإلكترونية” ميديا بارت” كانت تقف وراء معظم الكشوفات المتعلقة بالتمويل الليبي لحملة الانتخابات الرئاسية لعام 2007، وتحديدا، خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لعام 2012. كما نشرت مذكرة تفيد بتحويل 50 مليون يورو من الحكومة الليبية، بهدف تمويل حملة نيكولا الرئاسية.

في عام 2016، رفع الرئيس الفرنسي السابق دعوى قضائية ضد “ميديا بارت” بتهمة استخدام وثائق مزورة، وهي تهمة رُفضت من طرف القضاء، وفي 25 سبتمبر، لم تقبل المحكمة هذه الوثيقة كدليل.

كما وُجهت اتهامات لكارلا بروني ساركوزي نفسها في إحدى القضايا الفرعية ضمن هذا الملف المتشعب، واشتبه في أنها لعبت دورًا في تغيير موقف الوسيط زياد تقي الدين في نوفمبر 2020.

وفي جويلية 2024، وُجهت إليها تهمة التلاعب بالشهود والمشاركة في مؤامرة إجرامية لارتكاب جريمة احتيال في إجراءات قضائية من قبل عصابة منظمة، وفقا لما نشره موقع liberation.