زوجة سفير بلجيكا لدى كوريا الجنوبية تصفع موظفة وتتسبب في أزمة!
تسبّبت زوجة سفير بلجيكا لدى كوريا الجنوبية في أزمة سياسية بعد تداول مقطع مصور لها وهي تصفع موظفة في أحد المتاجر.
وبحسب ما أفادت وكالة رويترز فإنّ السفير سيغادر منصبه في غضون الأسابيع المقبلة، بعدما اعتدت زوجته على موظفة في متجر للملابس.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، الخميس، إن الوزيرة صوفي فيلمس قررت إنهاء انتداب السفير بيتر ليكويه هذا الصيف، بعد ثلاثة أعوام قضاها في منصبه.
وأظهر مقطع سجلته كاميرات المراقبة الأمنية زوجة السفير، شيانغ شيويه تشيو، وهي تصفع عاملة في متجر بالعاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، كانت تحاول منعها من التعرض لزميلتها في التاسع من أفريل.
شاهد .. زوجة سفير بلجيكا بكوريا الجنوبية تصفع موظفة بمتجر بملابس https://t.co/FBJoOqNuYi
— مشاهد المملكة (@mashahedksa) April 24, 2021
وقال ناشطون تدالوا الفيديو على نطاق واسع إن الموظفة المعتدى عليها ظنت أن زوجة السفير كانت تحاول مغادرة المتجر ومعها قطعة ملابس لم تدفع ثمنها.
زوجة سفير بلجيكا بكوريا الجنوبية تصفع موظفة بمتجر بملابس
اعتقدت الموظفة أنها سرقت ملابس من المتجر pic.twitter.com/VGRQsesImb
— @history_seeker (@history_seeker) April 24, 2021
وذكرت وزارة الخارجية البلجيكية أن شيانغ التقت مع الموظفة للاعتذار لها عن «سلوكها غير المقبول»، وتعاونت مع الشرطة، مضيفة أنه تم رفع الحصانة الدبلوماسية عنها بطلب من شرطة كوريا الجنوبية.
وقالت وزارة الخارجية البلجيكية إن ليكويه خدم بلده بإخلاص، وأشرف على زيارة رسمية ناجحة في 2019. وأضافت الوزارة «لكن أصبح من الجلي أن الوضع الراهن لا يسمح له بمواصلة أداء دوره».