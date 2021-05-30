زوجة سفير بلجيكا لدى كوريا الجنوبية تصفع موظفة وتتسبب في أزمة!

رصدتها كاميرات المراقبة

تسبّبت زوجة سفير بلجيكا لدى كوريا الجنوبية في أزمة سياسية بعد تداول مقطع مصور لها وهي تصفع موظفة في أحد المتاجر.

وبحسب ما أفادت وكالة رويترز فإنّ السفير سيغادر منصبه في غضون الأسابيع المقبلة، بعدما اعتدت زوجته على موظفة في متجر للملابس.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، الخميس، إن الوزيرة صوفي فيلمس قررت إنهاء انتداب السفير بيتر ليكويه هذا الصيف، بعد ثلاثة أعوام قضاها في منصبه.

وأظهر مقطع سجلته كاميرات المراقبة الأمنية زوجة السفير، شيانغ شيويه تشيو، وهي تصفع عاملة في متجر بالعاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، كانت تحاول منعها من التعرض لزميلتها في التاسع من أفريل.

وقال ناشطون تدالوا الفيديو على نطاق واسع إن الموظفة المعتدى عليها ظنت أن زوجة السفير كانت تحاول مغادرة المتجر ومعها قطعة ملابس لم تدفع ثمنها.

وذكرت وزارة الخارجية البلجيكية أن شيانغ التقت مع الموظفة للاعتذار لها عن «سلوكها غير المقبول»، وتعاونت مع الشرطة، مضيفة أنه تم رفع الحصانة الدبلوماسية عنها بطلب من شرطة كوريا الجنوبية.

وقالت وزارة الخارجية البلجيكية إن ليكويه خدم بلده بإخلاص، وأشرف على زيارة رسمية ناجحة في 2019. وأضافت الوزارة «لكن أصبح من الجلي أن الوضع الراهن لا يسمح له بمواصلة أداء دوره».