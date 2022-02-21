زوجة ماكرون تقاضي سيدتين بسبب نشرهما شائعة تحوّلها جنسيا

رفعت بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعوى قضائية ضد سيدتين بسبب نشرهما شائعة تحوّلها الجنسي.

وبحسب ما أفادت صحيفة لوفيغارو فقد طلبت عقيلة الرئيس الفرنسي استدعاء سيدتين للمثول أمام محكمة باريس إثر نشرهما أخبارا كاذبة على الإنترنت تفيد بأنها ولدت ذكرا ثم تحولت جنسيا.

وقال مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس”، الجمعة 18 فيفري 2022، إنه تم تحديد موعد الجلسة الأولى في هذه الدعوى المدنية يوم 15 جوان أمام الغرفة السابعة عشرة لمحكمة باريس.

زوجة ماكرون “متحولة جنسيا”.. إشاعة تهز فرنسا وبريجيت تهدد بالانتقام

وكانت بريجيت قد هددت شهر ديسمبر 2021 بالانتقام من مروجي شائعة تحولها جنسيا من ذكر لأنثى، وهي المفاجأة التي فجرتها إحدى الصحفيات واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما أفاد تلفزيون “BFMTV” الفرنسي، نقلا عن مصادر مقربة من بريجيت فإنها تعتزم رفع دعوى قضائية بعد حملة “أكاذيب وشائعات” عن كونها وُلدت “رجلا”، وهو ما اعتبرته معاديا للمتحولين جنسيا.

وقالت تقارير إخبارية إن صحفية فرنسية كشفت، بعد 3 سنوات من التقصي والبحث، أن سيدة فرنسا الأولى ذكر متحول واسمه الحقيقي “جان ميشيل ترونيو”.

وانتشرت، الاثنين 13 ديسمبر 2021، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شائعة تحول بريجيت جنسيا، وبحسب “BFMTV”، فإن “هذه الكذبة تم نقلها على نطاق واسع من قبل اليمين.

ووضع موقع الأخبار الرقمي “Numerama” سلسلة نسب هذه المعلومات، مشيرا إلى أنها ظهرت لأول مرة في أعمدة “Faits & Documents”، في نسختها المؤرخة في 29 سبتمبر”.