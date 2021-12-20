-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

زوجة ماكرون “متحولة جنسيا”.. إشاعة تهز فرنسا وبريجيت تهدد بالانتقام

نادية شريف
  • 1043
  • 0
زوجة ماكرون “متحولة جنسيا”.. إشاعة تهز فرنسا وبريجيت تهدد بالانتقام

هددت بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالانتقام من مروجي شائعة تحولها جنسيا من ذكر لأنثى، وهي المفاجأة التي فجرتها إحدى الصحفيات واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما أفاد تلفزيون “BFMTV” الفرنسي، نقلا عن مصادر مقربة من بريجيت فإنها تعتزم رفع دعوى قضائية بعد حملة “أكاذيب وشائعات” عن كونها وُلدت “رجلا”، وهو ما اعتبرته معاديا للمتحولين جنسيا.

وقالت تقارير إخبارية إن صحفية فرنسية كشفت، بعد 3 سنوات من التقصي والبحث، أن سيدة فرنسا الأولى ذكر متحول واسمه الحقيقي “جان ميشيل ترونيو”.

وانتشرت، الاثنين 13 ديسمبر 2021، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شائعة تحول بريجيت جنسيا، وبحسب “BFMTV”، فإن “هذه الكذبة تم نقلها على نطاق واسع من قبل اليمين.

ووضع موقع الأخبار الرقمي “Numerama” سلسلة نسب هذه المعلومات، مشيرا إلى أنها ظهرت لأول مرة في أعمدة “Faits & Documents”، في نسختها المؤرخة في 29 سبتمبر”.

مقالات ذات صلة
“أقذر من المرحاض”.. أخصائيون يحذرون من قاتل خفي في المطبخ!

“أقذر من المرحاض”.. أخصائيون يحذرون من قاتل خفي في المطبخ!

التمييز والمقارنة من أسبابها.. من يشعل الغيرة بين الأخوات؟!

التمييز والمقارنة من أسبابها.. من يشعل الغيرة بين الأخوات؟!

هل أموال الرقص والتمثيل حلال؟.. فيفي عبده ترد وتبحث عن “ابن حلال”!

هل أموال الرقص والتمثيل حلال؟.. فيفي عبده ترد وتبحث عن “ابن حلال”!

بالفيديو.. سلاف فواخرجي تروي تفاصيل فقدانها البصر في حادث أليم

بالفيديو.. سلاف فواخرجي تروي تفاصيل فقدانها البصر في حادث أليم

تعرف على الفلسطينيتن اللتين زخرفتا مصحف الملك حسين والملكة علياء

تعرف على الفلسطينيتن اللتين زخرفتا مصحف الملك حسين والملكة علياء

لأنها رفضت الزواج منه.. تسلل لمنزلها ليلا وأحرقها بـ “ماء النار”!

لأنها رفضت الزواج منه.. تسلل لمنزلها ليلا وأحرقها بـ “ماء النار”!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد