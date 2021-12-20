زوجة ماكرون “متحولة جنسيا”.. إشاعة تهز فرنسا وبريجيت تهدد بالانتقام
هددت بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالانتقام من مروجي شائعة تحولها جنسيا من ذكر لأنثى، وهي المفاجأة التي فجرتها إحدى الصحفيات واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما أفاد تلفزيون “BFMTV” الفرنسي، نقلا عن مصادر مقربة من بريجيت فإنها تعتزم رفع دعوى قضائية بعد حملة “أكاذيب وشائعات” عن كونها وُلدت “رجلا”، وهو ما اعتبرته معاديا للمتحولين جنسيا.
Rumeurs transphobes: Brigitte Macron va porter plainte https://t.co/dx6z42sxVF pic.twitter.com/81bfPR6s5I
— BFMTV (@BFMTV) December 20, 2021
وقالت تقارير إخبارية إن صحفية فرنسية كشفت، بعد 3 سنوات من التقصي والبحث، أن سيدة فرنسا الأولى ذكر متحول واسمه الحقيقي “جان ميشيل ترونيو”.
فرنسا : بعد ثلاث سنين من التقصي و البحث، صحفية فرنسية تكشف أن زوجة ايمالويل ماكرون ذكر متحول و اسمه الاصلي : Jean Michel Trogneuxhttps://t.co/U1Qweintox
— 🅼🅾🅷🅰🅼🅴🅳 (@mohamed120588) December 19, 2021
Brigitte Macron = #JeanMichelTrogneux ? pic.twitter.com/2JGSh33Pjt
— En Cause (@EnCausee) December 13, 2021
وانتشرت، الاثنين 13 ديسمبر 2021، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شائعة تحول بريجيت جنسيا، وبحسب “BFMTV”، فإن “هذه الكذبة تم نقلها على نطاق واسع من قبل اليمين.
Derrière la rumeur sur Brigitte Macron, la crainte de la trumpisation des débats en France https://t.co/gjs4RrgVBM via @lemondefr
— Anna Gaudreault (@ladevita12) December 20, 2021
ووضع موقع الأخبار الرقمي “Numerama” سلسلة نسب هذه المعلومات، مشيرا إلى أنها ظهرت لأول مرة في أعمدة “Faits & Documents”، في نسختها المؤرخة في 29 سبتمبر”.