زوجة ماكرون “متحولة جنسيا”.. إشاعة تهز فرنسا وبريجيت تهدد بالانتقام

هددت بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالانتقام من مروجي شائعة تحولها جنسيا من ذكر لأنثى، وهي المفاجأة التي فجرتها إحدى الصحفيات واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما أفاد تلفزيون “BFMTV” الفرنسي، نقلا عن مصادر مقربة من بريجيت فإنها تعتزم رفع دعوى قضائية بعد حملة “أكاذيب وشائعات” عن كونها وُلدت “رجلا”، وهو ما اعتبرته معاديا للمتحولين جنسيا.

وقالت تقارير إخبارية إن صحفية فرنسية كشفت، بعد 3 سنوات من التقصي والبحث، أن سيدة فرنسا الأولى ذكر متحول واسمه الحقيقي “جان ميشيل ترونيو”.

وانتشرت، الاثنين 13 ديسمبر 2021، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شائعة تحول بريجيت جنسيا، وبحسب “BFMTV”، فإن “هذه الكذبة تم نقلها على نطاق واسع من قبل اليمين.

ووضع موقع الأخبار الرقمي “Numerama” سلسلة نسب هذه المعلومات، مشيرا إلى أنها ظهرت لأول مرة في أعمدة “Faits & Documents”، في نسختها المؤرخة في 29 سبتمبر”.