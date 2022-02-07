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زوجة محرز تفاجئ متابعيها وتعلن حملها بصورة من المالديف

نادية شريف
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زوجة محرز تفاجئ متابعيها وتعلن حملها بصورة من المالديف

فاجأت عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد، زوجة اللاعب الجزائري رياض محرز، متابعيها عبر حسابها على إنستغرام بصورة من المالديف توحي بحملها.

واستعرضت تايلور حملها بملابس السباحة في إحدى شواطئ المالديف الساحرة وهي تحمل سونار الحمل وإلى جانبها محرز مشيرا لبطنها البارزة قليلا.

وكتبت معلقة على الصورة: “حيث تبدأ الحياة والحب لا ينتهي”.

وشارك محرز، هو الآخر نفس الصورة عبر حسابه على إنستغرام، مشيرا إلى أنه ينتظر مولودا من تايلور، علما أن لديه ابنتين من زوجته الهندية ريتا جوهال، التي انفصل عنها بعد زواج دام 6 سنوات.

يذكر أن محرز وتايلور أعلنا عن خطوبتهما في جويلية 2021، حيث أهداها خاتما تفوق قيمته الـ7 ملايير سنتيم، كما اشترى لها العام الماضي منزلا في مدينة مانشستر البريطانية، بقيمة 2.7 مليون دولار أمريكي.

وفي السادس  من جانفي 2022 كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية في تقرير حصري لها، أن  محرز، عقد قرانه على خطيبته تايلور، في إمارة دبي، في حفل زفاف سّري ضم عددا محدودا من أفراد العائلتين وأصدقاء مقربين جدّا، ووفق تعاليم الدين الإسلامي.

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