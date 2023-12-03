زوجة محرز تكشف عن موقف محرج تعرضت له في السعودية!

كشفت عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد، زوجة الجزائري رياض محرز، لاعب أهلي جدة عن موقف محرج تعرضت له في السعودية.

وروت وارد في منشور عبر حسابها الشخصي على إنستغرام الموقف الذي حصل معها في الرياض أثناء ركوبها لإحدى سيارات الأجرة، حيث اكتشفت بأنها لا تملك الأموال في حقيبتها، لتتدخل سيدة وتدفع بدلا عنها

وقالت زوجة محرز: “كنت في سيارة أجرة إلى المنزل ولم يكن معي نقود، لذلك توقف السائق عند الصراف الآلي حتى أتمكن من سحب المال ولسوء الحظ ابتلع الجهاز بطاقتي”.

وأضافت: “لم أتمكن من الوصول إلى أي شخص، لكن تمكنت سيدة من إخراج بطاقتي من الجهاز عن طريق الاتصال بشخص ما ودفعت أيضاً ثمن سيارة الأجرة الخاصة بي، فقلت: “لا” لكنها أصرت بقولها: “مرحباً بكم في المملكة العربية السعودية”.

وأردفت: “هناك حقاً بعض الأشخاص الطيبين حقاً في هذا في جميع أنحاء العالم، كنت على وشك البكاء من الإحباط عندما تعرضت لهذا الموقف.. في بلد أجنبي عندما تحدث أشياء كهذه يكون الأمر مخيفاً جداً، لم يكن لدي أي فكرة عن مكان وجودي”.

وتابعت: “الأفعال الطيبة الصغيرة تقطع شوطاً طويلاً في هذه الحياة. وآمل أن تحدث أشياء جيدة لتلك المرأة لأنها تستحق ذلك حقاً، الناس هنا مرحبون ولطيفون للغاية وأنا ممتنة لهم إلى الأبد”.

وكان محرز قد التحق بِنادي الأهلي السعودي في الصّيف الماضي، لِمدّة أربعة مواسم.

وبات قائد “مُحاربي الصّحراء” أوّل عالمي يستثمر في المملكة السعودية، ويملك منزله الخاص به في هذا البلد الخليجي.