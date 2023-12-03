-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

زوجة محرز تكشف عن موقف محرج تعرضت له في السعودية!

جواهر الشروق
  • 2108
  • 0
زوجة محرز تكشف عن موقف محرج تعرضت له في السعودية!
أرشيف
تايلور وراد زوجة الجزائري رياض محرز

كشفت عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد، زوجة الجزائري رياض محرز، لاعب أهلي جدة عن موقف محرج تعرضت له في السعودية.

وروت وارد في منشور عبر حسابها الشخصي على إنستغرام الموقف الذي حصل معها في الرياض أثناء ركوبها لإحدى سيارات الأجرة، حيث اكتشفت بأنها لا تملك الأموال في حقيبتها، لتتدخل سيدة وتدفع بدلا عنها

وقالت زوجة محرز: “كنت في سيارة أجرة إلى المنزل ولم يكن معي نقود، لذلك توقف السائق عند الصراف الآلي حتى أتمكن من سحب المال ولسوء الحظ ابتلع الجهاز بطاقتي”.

وأضافت: “لم أتمكن من الوصول إلى أي شخص، لكن تمكنت سيدة من إخراج بطاقتي من الجهاز عن طريق الاتصال بشخص ما ودفعت أيضاً ثمن سيارة الأجرة الخاصة بي، فقلت: “لا” لكنها أصرت بقولها: “مرحباً بكم في المملكة العربية السعودية”.

وأردفت: “هناك حقاً بعض الأشخاص الطيبين حقاً في هذا في جميع أنحاء العالم، كنت على وشك البكاء من الإحباط عندما تعرضت لهذا الموقف.. في بلد أجنبي عندما تحدث أشياء كهذه يكون الأمر مخيفاً جداً، لم يكن لدي أي فكرة عن مكان وجودي”.

وتابعت: “الأفعال الطيبة الصغيرة تقطع شوطاً طويلاً في هذه الحياة. وآمل أن تحدث أشياء جيدة لتلك المرأة لأنها تستحق ذلك حقاً، الناس هنا مرحبون ولطيفون للغاية وأنا ممتنة لهم إلى الأبد”.

وكان محرز قد التحق بِنادي الأهلي السعودي في الصّيف الماضي، لِمدّة أربعة مواسم.

وبات قائد “مُحاربي الصّحراء” أوّل عالمي يستثمر في المملكة السعودية، ويملك منزله الخاص به في هذا البلد الخليجي.

مقالات ذات صلة
وفاة أول قاضية تنضم إلى المحكمة العليا الأمريكية.. وهذا آخر تصريحاتها!

وفاة أول قاضية تنضم إلى المحكمة العليا الأمريكية.. وهذا آخر تصريحاتها!

مغنية إسرائيلية تتوعد السنوار وتتمنى الموت للغزيين على أنغام “بنت السلطان”!

مغنية إسرائيلية تتوعد السنوار وتتمنى الموت للغزيين على أنغام “بنت السلطان”!

سيدة تقتل زوجها بلكمة لرفضه اصطحابها إلى دبي!

سيدة تقتل زوجها بلكمة لرفضه اصطحابها إلى دبي!

12 طريقة لإزالة الضباب من الزجاج الأمامي للسيارة

12 طريقة لإزالة الضباب من الزجاج الأمامي للسيارة

أخصائية تغذية تقدم هذه النصائح القيمة للأمهات خلال فترة الامتحانات!

أخصائية تغذية تقدم هذه النصائح القيمة للأمهات خلال فترة الامتحانات!

شاهد.. ماذا فعلت “روح الروح” بناشطات أجنبيات!

شاهد.. ماذا فعلت “روح الروح” بناشطات أجنبيات!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد