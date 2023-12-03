زوجة محرز تكشف عن موقف محرج تعرضت له في السعودية!
كشفت عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد، زوجة الجزائري رياض محرز، لاعب أهلي جدة عن موقف محرج تعرضت له في السعودية.
وروت وارد في منشور عبر حسابها الشخصي على إنستغرام الموقف الذي حصل معها في الرياض أثناء ركوبها لإحدى سيارات الأجرة، حيث اكتشفت بأنها لا تملك الأموال في حقيبتها، لتتدخل سيدة وتدفع بدلا عنها
تايلور وارد زوجة الجزائري #رياض_محرز لاعب نادي #الاهلي السعودي عبر الانستا تحكي عن موقف صار لها في #السعوديه يدل على كرم السعوديين
تقول :
كنت في تاكسي لا أملك مبلغًا نقديًا
ووقفت عند الصرافه وصار لها مشكلة في بطاقتها وماقدرت تدفع و السيدة التي ساعدتها على دفع الأجره قالت… pic.twitter.com/aVvXfiEO1s
— أمل بنت خالد (@Amalnews85) November 24, 2023
وقالت زوجة محرز: “كنت في سيارة أجرة إلى المنزل ولم يكن معي نقود، لذلك توقف السائق عند الصراف الآلي حتى أتمكن من سحب المال ولسوء الحظ ابتلع الجهاز بطاقتي”.
وأضافت: “لم أتمكن من الوصول إلى أي شخص، لكن تمكنت سيدة من إخراج بطاقتي من الجهاز عن طريق الاتصال بشخص ما ودفعت أيضاً ثمن سيارة الأجرة الخاصة بي، فقلت: “لا” لكنها أصرت بقولها: “مرحباً بكم في المملكة العربية السعودية”.
وأردفت: “هناك حقاً بعض الأشخاص الطيبين حقاً في هذا في جميع أنحاء العالم، كنت على وشك البكاء من الإحباط عندما تعرضت لهذا الموقف.. في بلد أجنبي عندما تحدث أشياء كهذه يكون الأمر مخيفاً جداً، لم يكن لدي أي فكرة عن مكان وجودي”.
وتابعت: “الأفعال الطيبة الصغيرة تقطع شوطاً طويلاً في هذه الحياة. وآمل أن تحدث أشياء جيدة لتلك المرأة لأنها تستحق ذلك حقاً، الناس هنا مرحبون ولطيفون للغاية وأنا ممتنة لهم إلى الأبد”.
زوجة النجم رياض محرز ( تايلور وارد ) تتحدث عن كرم السعوديين 💚🇸🇦#رياض_محرز pic.twitter.com/PGzquQUXLG
— TOMMMA 🧜🏻♀️ (@atommme_7) November 24, 2023
وكان محرز قد التحق بِنادي الأهلي السعودي في الصّيف الماضي، لِمدّة أربعة مواسم.
وبات قائد “مُحاربي الصّحراء” أوّل عالمي يستثمر في المملكة السعودية، ويملك منزله الخاص به في هذا البلد الخليجي.