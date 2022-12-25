زوجة محمد صلاح تثير الجدل في أحدث ظهور لها (صور)

أثارت ماغي صادق، زوجة اللاعب المصري، ونجم ليفربول محمد صلاح، الجدل عبر شبكات التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لها.

وتداول نشطاء صورة كان قد نشرها محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، حيث يظهر إلى جانب زوجته وابنتيه كيان ومكة أثناء احتفالهم بالكريسماس أمام شجرة عيد الميلاد.

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وفي الوقت الذي هاجم الكثيرون نجم ليفربول على الاحتفال بعيد الكفار وتربية أبنائه على التقليد الأعمى بالرغم من كونه مسلما، ذهب آخرون إلى الحديث عن زوجته.

وقال البعض إن زوجة محمد صلاح خلعت الحجاب، وقد كانت الجماهير من قبل تضرب بها المثل في الاستقامة والاحتشام، لكن لفت مغردون إلى أنها تضع قبعة سوداء على رأسها، ليظهر فريق ثالث يرى بأنها تمهد للتخلي عنه.

وانتقد نشطاء طريقة تفكير زوجة محمد صلاح، وقالوا بأنها تكرس لمفهوم الزوجة العربية النمطية التي أقصى أولوياتها شؤون الزوج والأطفال، في حين أنها مرتبطة بأحد أفضل اللاعبين في العالم وعليها أن تكون قدوة في كل شيء.

يذكر أن محمد صلاح تعرف على زوجته في سن المراهقة، وتزوجا في الـ17 من ديسمبر 2013، ويعرف عنها بحسب الصحافة الأجنبية، أنها على عكس زوجات لاعبي كرة القدم المحترفين الآخرين، فهي خجولة من الكاميرا ولا تظهر للعامة، كما أنها ملتزمة بحجابها.

ودائماً ما يثير صلاح الجدل بإطلالاته ومواقفه التي يعتبرها الكثيرون مخالفة للثقافة والعادات العربية، التي منها آخر ظهور له رفقة عائلته بملابس النوم وهم يحتفلون بعيد من أعياد المسيحيين.

والعام الماضي أيضاً، ظهر اللاعب الشهير في صور نشرها عبر حسابه على إنستغرام مع زوجته وابنتيه بأزياء عيد الميلاد، حيث ارتدوا جميعاً بيجامة موحدة، وتعرض لانتقادات لاذعة، لكن هذه المرة كان التركيز على زوجته أكثر.