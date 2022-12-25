زوجة محمد صلاح تثير الجدل في أحدث ظهور لها (صور)
أثارت ماغي صادق، زوجة اللاعب المصري، ونجم ليفربول محمد صلاح، الجدل عبر شبكات التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لها.
وتداول نشطاء صورة كان قد نشرها محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، حيث يظهر إلى جانب زوجته وابنتيه كيان ومكة أثناء احتفالهم بالكريسماس أمام شجرة عيد الميلاد.
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وفي الوقت الذي هاجم الكثيرون نجم ليفربول على الاحتفال بعيد الكفار وتربية أبنائه على التقليد الأعمى بالرغم من كونه مسلما، ذهب آخرون إلى الحديث عن زوجته.
(تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هدا)هل هالآية يقراها محمد صلاح وكل مسلم يحتفل بعيد ولادة الرب او ابن الرب !هل تعلم زوجة محمد صلاح ان ترك الحجاب عمر كامل اهون من احتفال يوم !اتمنى واحد غربي يطمنهم ان ماراح نزعل منكم لو
— 👁🗨 (@alaatteeeyy) December 25, 2022
وقال البعض إن زوجة محمد صلاح خلعت الحجاب، وقد كانت الجماهير من قبل تضرب بها المثل في الاستقامة والاحتشام، لكن لفت مغردون إلى أنها تضع قبعة سوداء على رأسها، ليظهر فريق ثالث يرى بأنها تمهد للتخلي عنه.
ناس عندها عمي و حقد و تربص
قالوا زوجة محمد صلاح
خلعت الحجاب
علي فكرة هي حرة اصلا
و من حقها
لكن هي مغطية شعرها كله
و الصورة في بيتها
كفاية حقد
كفاية تدخل في حياة الناس الخاصة pic.twitter.com/e3Fcd13tbe
— 🇪🇬🇪🇬🇪🇬mona (@bosycat701) December 25, 2022
زوجة محمد صلاح متغيره مره و باين انها مسويه دايت ، حتى طريقة حجابها تغيرت
شكلها تمهد انها تشيل الحجاب 😍 pic.twitter.com/pmGGCvrmNu
— كلوديا 🍁💋 (@O8z8Oo) December 24, 2022
وانتقد نشطاء طريقة تفكير زوجة محمد صلاح، وقالوا بأنها تكرس لمفهوم الزوجة العربية النمطية التي أقصى أولوياتها شؤون الزوج والأطفال، في حين أنها مرتبطة بأحد أفضل اللاعبين في العالم وعليها أن تكون قدوة في كل شيء.
زوجة محمد صلاح الى الان ماستوعبت انها زوجه افضل اللاعبين بالعالم
وادوارها اكبر من كونها زوجة فقط
الا انها تكرس مفهوم الزوجة العربية النمطية اقصى اولوياتها شؤون زوجها واطفالها .. https://t.co/Hbv0nHt9TN
— متمنطق ” (@n_2298) December 25, 2022
يذكر أن محمد صلاح تعرف على زوجته في سن المراهقة، وتزوجا في الـ17 من ديسمبر 2013، ويعرف عنها بحسب الصحافة الأجنبية، أنها على عكس زوجات لاعبي كرة القدم المحترفين الآخرين، فهي خجولة من الكاميرا ولا تظهر للعامة، كما أنها ملتزمة بحجابها.
ودائماً ما يثير صلاح الجدل بإطلالاته ومواقفه التي يعتبرها الكثيرون مخالفة للثقافة والعادات العربية، التي منها آخر ظهور له رفقة عائلته بملابس النوم وهم يحتفلون بعيد من أعياد المسيحيين.
بخصوص محمد صلاح و الكريسماس
انا شخصيا مايهمني هل يعايد بالكريسماس او لا… بس ملاحظ انه تجهيزاته للكريسماس دايم تكون اكبر من عيد الفطر او الاضحى 😅
ودي اشوفه يحط صورة كيف يحتفل بالعيد مثل الكريسماس يس يكتفي بتغريدة بالعربي pic.twitter.com/Vo0uuZJEE7
— Ali 🇸🇦 (@3ly3r) December 24, 2022
سلوك متناقض
محمد صلاح يحتفل بعيد الكريسماس وهو عيد مسيحي. ومحمد صلاح يقول عن نفسه إنه مسلم ملتزم. خاصة أحد المرات ظهر في فيديو محمد صلاح يرفض مصافحة إحدى الفتيات أثناء تسلم محمد صلاح لقب أفضل لاعب
ونظرت السيدة للجانب الأخر وظهرت أنها في موقف بالغ الحرج، وهو ما ظهر على ملامحها.
. pic.twitter.com/SMenird7ZK
— سامي شاهين (@samyshahien) December 24, 2022
والعام الماضي أيضاً، ظهر اللاعب الشهير في صور نشرها عبر حسابه على إنستغرام مع زوجته وابنتيه بأزياء عيد الميلاد، حيث ارتدوا جميعاً بيجامة موحدة، وتعرض لانتقادات لاذعة، لكن هذه المرة كان التركيز على زوجته أكثر.