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زوجة مصري أشعل النار في نفسه بدائرة حكومية تكشف السبب

جواهر الشروق
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زوجة مصري أشعل النار في نفسه بدائرة حكومية تكشف السبب
صحيفة المصري اليوم
زوجة المواطن المصري

كشفت زوجة مواطن مصري السبب الذي دفعه لإشعال النار في نفسه، السبت 15 أكتوبر، أثناء وجوده في مبنى حكومي.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن المواطن أشعل النار في نفسه بمنطقة كفر الدوار بسبب الضغوط التي واجهها أثناء تسجيل طفله في إدارة التعليم، ولعدم تسليم طفله الذي يدرس في المرحلة الابتدائية الكتب المدرسية.

وقالت الزوجة في مقابلة إن السبب “سوء المعاملة” التي تلقاها زوجها من مديرة المدرسة ومديرة الإدارة التعليمية، وتعرض للضرب على أيدي أمن الإدارة التعليمية، ناهيك عن ضياع ملف ابنهم من السجلات الرسمية.

وأضافت الزوجة أنه بعد الحادث الذي تعرض له زوجها جاءت موظفة من المدرسة، وأحضرت معها الكتب، وقالت “إنه تم دفع المصاريف والعثور على الملف وتسجيله في المدرسة”.

وكانت مديرية التربية والتعليم في منطقة البحيرة التابعة لكفر الدوار، قالت في بيان عبر حسابها في فيسبوك إنه تم “استبعاد مديرة المدرسة” وإحالتها للتحقيق.

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