زوجة وزير بريطاني سابق تصف ليز تراس بـ” الغبية”

وصفت زوجة وزير بريطاني سابق، رئيسة الوزراء ليز تراس بـ” الغبية” و” البلهاء” لأنها استبعدت زوجها من الحكومة الجديدة التي شكلتها، بينما منحتها لحلفائها.

ونشرت زوجة وزير المحاربين القدامى، جوني ميرسر، تغريدة على صفحتها الشخصية على توتير، عبرت فيها عن غضبها من إنهاء دور زوجها بعد أقل من شهرين من توليه هذا المنصب.

وقالت فيليسيتي كورنيليوس ميرسر، إن نظام مجلس الوزراء ” نتن ويعامل الناس بشكل مرعب”، مضيفة أن زوجها أفضل شخص استبعدته تراس.

وذهبت زوجة ميرسر إلى أبعد من ذلك، حيث سخرت من خلال تغريدتها من تراس من خلال شخصية من برنامج Muppets التلفزيوني، وهو ما اعتبره البريطانيون تغريدة ” متفلتة”.

وقالت كورنيليوس من خلال تغريدتها إن زوجها سأل تراس لماذا لم تعينه، ومن سيكون أفضل منه في هذا المنصب، فردت قائلة إنها لا تستطيع أن تجيب على هذا السؤال، وفقا لصحيفة ” ديلي ميل” البريطانية.

وقد أيد الكثير من المتابعين ما ذهبت إليه زوجة الوزير السابق في موقفها من رئيسة الوزراء الجديدة، مشيرين إلى أن سؤال زوجها عن عدم تعيينه كان منطقيا.

ورغم أن بعض النشطاء عبروا عن تعاطفهم مع ميرسر، إلا أنهم اعتبروا أن تغريدة زوجته ليست “حكيمة” ومن الممكن أن تسبب لها مشاكل.

خلفاً لجونسون.. ليز تروس رئيسة لوزراء بريطانيا

وأعلن حزب المحافظين البريطاني، الإثنين 5 سبتمبر، فوز ليز تراس بزعامة الحزب ورئاسة الوزراء، خلفاً لجونسون الذي تقدم باستقالته.

وقالت رئيسة الحكومة الجديدة عقب إعلان فوزها إنها ستقدم برنامجا لخفض الضرائب، والتعامل مع أزمة الطاقة.

وكان ينافس تراس (47 عاما) على المنصب وزير المالية السابق ريشي سوناك الذي بدا قبل أيام كأنه يتقبّل خسارته ويقدم دعمه لتروس، قائلًا إنه يتطلّع، في حال خسارته، إلى دعم حكومة حزب المحافظين ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وإنه سيبقى وزيرا فيها.

وينتظر أن يتوجه رئيس الوزراء المنصرف جونسون والزعيمة الجديدة للحزب تروس إلى قلعة بالمورال في أسكتلندا الثلاثاء من أجل لقاء الملكة إليزابيث الثانية، حيث يقدم جونسون استقالته وتكلف الملكة تروس بتشكيل الحكومة.