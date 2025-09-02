زوجة وزير ماليزي تفاجئ الرئيس الصيني بهذا التصرف!

امتنعت زوجة رئيس الوزراء الماليزي عن مصافحة الرئيس الصيني في قمة شنغهاي للتعاون، بينما صافح زوجها زوجة “شي جين بينغ” بحرارة.

واكتفت زوجة أنور إبراهيم بالانحناء أمام جين بينغ الذي كان بصدد مدّ يده للمصافحة لكنه تجاوز الأمر وهزّ رأسه مع ابتسامة وكأنه تفهم الامر، بينما تقدمت نحو حرمه وصافحتها، من باب الالتزام بتعاليم الإسلام التي تحرّم على المرأة المسلمة مصافحة الرجال.

وانقسمت ردود الفعل بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد لموقف زوجة رئيس الوزراء الماليزي الذي اعتبروه نابعا من انتمائها الديني، وبين معارض لما اعتبروه “احراجا” لرئيس أكبر قوة اقتصادية في العالم.

في هذا السياق، قال عبد الله بن أحمد: “طبيعي جدا …هي سيدة مسلمة ودينها يحرم عليها مصافحة الرجال الاجانب، هذا خطأ بروتوكولي من جانب الرئيس الصيني الذي لم يراع ثقافة وقيم ضيفه الماليزي وحرمه المصون”.

وكتب عبد الملك معلقا: “هناك إتيكيت العلاقات العامة، من المعتاد ألا يبدأ الرجل بالمصافحة مع المرأة، بل تكون المبادرة عادة من المرأة التي تعطي الإذن أولا، هذا يعكس احترام الحدود الثقافية والاجتماعية ويجنّب المواقف المحرجة”.

ونصح أحد المستخدمين على منصة “اكس”: “زوجها صافح المرأة ثم أنها ركعت له وهذا لا يجوز، إما أن تكون متشددا، أو معتدلا، إما متحررا، وفي الحالات الثلاث لن تنجو من البلبلة وكلام الناس فافعل ما شئت”.

كما غرد آخر: “هذا الأمر يتجاوز حدود اللياقة والأدب، كان من الممكن إعلام القيادة الصينية، أو الجهات التي تنسق هذه المؤتمرات، بمتطلباتها، كما يستفسر عن الأطعمة المفضلة أو أي حساسية غذائية، وما إلى ذلك، لتجنب أي إحراج للقيادات”

وأضاف: “أرى أن هذا التصرف يفتقر إلى اللياقة، وكان من الممكن تجنبه “.