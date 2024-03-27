زوجتان للرئيس السنغالي الجديد.. من ستحمل لقب السيدة الأولى؟ (فيديو)

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن أول مشكلة ستواجه الرئيس السنغالي الجديد الذي يجمع بين زوجتين، متسائلين من ستحمل لقب السيدة الأولى؟

وتداول نشطاء منشورات كثيرة في هذا الشأن بعد فوز المعارض بسيرو ديمواي فاي في الانتخابات الرئاسية، لأنها المرة الأولى التي يدخل فيها رئيس البلاد بزوجتين شرعيتين للقصر الرئاسي.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن بسيرو فاي يعد أول رئيس سنغالي يدخل القصر بزوجتين رغم انتشار ظاهرة التعدد في البلد الإفريقي إلى درجة أنها تعطي الرجل في تقاليده وجاهة اجتماعية.

وينحدر الرئيس السنغالي الجديد، البالغ من العمر 44 عاما من مدينة امبور الواقعة في غرب البلاد. وكان أصغر المرشحين الذين بلغ عددهم 19 مرشحا في السن.

وأظهرت النتائج فوز بسيرو فاي بأكثر من 50% من أصوات الناخبين، واعترف منافسه الرئيسي بالهزيمة، ليشتعل بعدها الجدل بشأن زوجتيه وتنتشر عديد التدوينات الساخرة.

وقال الكثيرون إن اللقب من حق الزوجة الأولى، بينما ذهب آخرون للقول أنهما ستحملان نفس اللقب وفوزه في الانتخابات هو إضافة لنجاحه مع الزوجات.

واعتبر مدونون أن وجود زوجتين هو أول مأزق يواجهه الرئيس الجديد في مسيرته الجديدة، فهو متزوج من ماري خون فاي وعبسة فاي، إحداهن متحجبة والأخرى بلا حجاب، والجميع يتساءل من تراه ستحمل اللقب؟

في ذات السياق قال الباحث في الشؤون الإفريقية إدريس آيات: “في التقاليد الأفريقية، لا توجد لدينا سيدة أولى في المجتمع أو سيدة أخيرة، ولا في دساتيرنا، هو مفهوم غربي يُراد لنا تقمصه”.

وأضاف: “ليست هنالك مهامٌ خاصة موكلة إلى زوجة الرئيس، ولا راتبٌ مخصص لها استنادًا لهذا الدور. إذا تولت إدارة جمعية خيرية أو مؤسسة، فتُمنح راتباً كأي موظفة أخرى تخدم الوطن”.

وأردف: “ومع ذلك، في تقاليد الإمبراطوريات الأفريقية كانت تعطي اعتباراً خاصاً للزوجة الأولى، ومعاملتها كأم للرعية، ولأبنائها وأبناء الأمة جمعاء، معتبرين كل نساء الإمبراطورية سيدات على قدم المساواة”.

وأوضح آيات أن زوجتا الرئيس مواطنتان كغيرهما، تعينان زوجهما في تحمل أعباء المسؤولية، كما تعين أي زوجة في البلاد زوجها في تحمّل مسؤولية أو مسؤوليات الأسرة.

ولفت الباحث أن الرئيس السنغالي ليس بدعاً في هذا السياق؛ فقد سبقه رؤساء كمحمد إسوفو من النيجر، وإدريس ديبي من تشاد، وكذلك الرئيس الغامبي بارو. ومن المسيحيين جاكوب زوما من جنوب أفريقيا موبوتو من الكونغو (مثال بسيط بين آخرين)، ممن اتخذوا أكثر من زوجة بشكل رسمي، مشددا: “هذه الثقافة لم تثر قط مشاكل بروتوكولية لدينا”.

وأضاف: “فإن كانت هناك حاجة لتحديد “السيدة الأولى” من باب التسهيل على البروتوكول الدولي حال السفر، فيمكن تطبيق المسمى على الزوجة التي ترافق الرئيس في مناسبات رسمية، أو ربما تُعرف كلتاهما بـ”السيدات الأوليات” إن رافقتاه معاً”.