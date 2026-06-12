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رياضة
متورّط في فضائح أخلاقية

زوجته مغربية.. منع لاعب غاني مؤقّتا من خوض المونديال

الشروق الرياضي
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زوجته مغربية.. منع لاعب غاني مؤقّتا من خوض المونديال

لن يُشارك اللاعب الدولي الغاني توماس باركي مع منتخب بلاده في مواجهة فريق بنما، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِكأس العالم 2026.

وتُجرى مباراة منتخبَي غانا وبنما بِمدينة تورونتو الكندية، في ساعة مبكّرة من صباح الخميس المقبل.

وقال الاتحاد الدولي لِكرة القدم في أحدث بيان له: “تؤكد الفيفا أن اللاعب توماس بارتي لن يتمكن من السفر من معسكر تدريب المنتخب الغاني في بوسطن (أمريكا) إلى كندا، للمشاركة في المباراة الافتتاحية ضد بنما، حيث رفضت الحكومة الكندية طلبه للحصول على تأشيرة”.

ووفقا لِصحيفة “ذا أثلتيك” الأمريكية، فإن السبب يكمن في تورّط متوسط الميدان الغاني توماس باركي (32 سنة) في فضائح أخلاقية بِإنجلترا، حينما كان يرتدي زي نادي أرسنال (2020-2025). وسيصدر الحكم النهائي للقضاء البريطاني في جانفي 2027. علما أن هذا اللاعب متزوّج من مغربية.

يبقى الآن معرفة مصير اللاعب باركي بِخصوص مقابلتَي منتخب غانا في الجولتَين الثانية والثالثة، أمام إنجلترا وكرواتيا في الـ 23 والـ 27 من جوان الحالي تواليا. مع الإشارة إلى أن المواجهتَين ستُلعبان هذه المرّة بِالبلد الجار أمريكا.

توماس باركي الذي يرتدي حاليا زي نادي فياريال الإسباني، شارك مع منتخب غانا في 58 مباراة دولية منذ 2016، وسجّل 16 هدفا.

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