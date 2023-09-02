زوج رئيسة وزراء إيطاليا يثير الجدل بسبب رأيه حول الاغتصاب

أثار أندريا جيامبرونو، زوج رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلونى، جدلا واسعار في إيطاليا وعبر شبكات التواصل الاجتماعي،بسبب رأيه حول الاغتصاب.

وحسبما قالت صحيفة “المساجيرو” الإيطالية فإن موجة الجدل بشأن تصريحات زوج ميلوني حدثت بسبب نصحه للفتيات بعدم شرب الكحول لتجنب التعرض للاغتصاب، وذلك تعليقا على قضية اغتصاب فتاة من قبل 7 شبان، ما اعتبره الكثيرون تبريرا للجريمة.

وتحدث جيامبرونو على الهواء مباشرة خلال البرنامج الذي يقدمه كل يوم الاثنين على قناة Rete4 المملوكة لمجموعة ميدياست، إحدى أكبر القنوات الخاصة في البلاد، عن حالات العنف الجنسي المختلفة التي هزت إيطاليا في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي لفتاة تبلغ من العمر 19 عامًا في باليرمو في بداية جويلية.

ووصفت الضحية كيف أجبرها مهاجموها على الشرب، بعدما أظهرتها لقطات كاميرات المراقبة وهي تترنح بينما يقودها 7 شبان بعيدًا.

وقالت إيلي شلاين، الأمينة الوطنية للحزب الديمقراطي: “أعرب عن تضامني مع ضحية الاغتصاب في باليرمو، التي لا يمكنها، بالإضافة إلى ما عاشته، أن تعاني من الإهانات الشائنة من أولئك الذين يجعلون الضحايا يشعرون بالذنب”.

كما تعرض أندريا جيامبرونو لانتقادات شديدة من زميله المعروف، إنريكو مينتانا، رئيس قسم الأخبار في الشبكة الاعلامية بالقول: “إذا ذهبت للتسوق بحقيبتك وتم سرقتها، فأنت تستحق ذلك” في إشارة واضحة إلى أن الجرم يبقى جرما ولا يوجد ما يبرره.

واعتبرت ناشطات نسويات أن المرأة دوما ملامة، في حين نفى جيامبرونو أن يكون قد برر الاغتصاب، مؤكدا أنه قدم مجرد نصيحة لسلامة النساء بغض النظر عن الضحية والجاني.

يذكر أن ميلوني البالغة من العمر 45 عاما، سياسية محنكة ومعروفة بحديثها المتشدد وتماسكها القوي في معاركها السياسية، خاصة تلك التي قادتها ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حينما قلل من شأن الإيطاليين ووصفهم بالمقرفين وغير المسؤولين.

تمكنت خلال سنوات من تحويل حزبها، الذي يتبنى سياسات وآراء توصف بانتمائها إلى الفاشية الجديدة، ونشأ على أنقاض عهد موسوليني، إلى قوة سياسية قومية وشعبوية قادرة على جذب الناخبين اليمينيين والمعتدلين.

تدعم ميلوني حلف الناتو وأوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في فيفري الماضي، لكنها عارضت في 2014 العقوبات ضد روسيا بعد ضم شبه جزيرة القرم، وفي الماضي حثت إيطاليا على التخلي عن اليورو.

تتمسك صاحبة شعار«الله، الوطن، العائلة»، بأفكار معادية لدخول المهاجرين للبلاد، ودعت إلى فرض حصار بالقوات البحرية على ساحل البحر المتوسط في إفريقيا، لمنع المهاجرين من الوصول إلى إيطاليا.