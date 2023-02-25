زوج مصري يعتدي على زوجته بالضرب لأنها طبقت نصيحة ياسمين عز

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منشورا لسيدة مصرية كشفت فيه أنها تعرضت لضرب مبرح من طرف زوجها لأنها طبقت إحدى نصائح الإعلامية ياسمين عز.

وقالت السيدة الأربعينية التي تدعي منى السعيد في المنشور، إنها قامت بتحضير وجبة الغداء متمثلة في “بط بالبرتقال” كما نصحت بذلك ياسمين عز في برنامجها “كلام الناس” لكسب ود زوجها ورضاه.

أضافت منى إنها حصلت على نتيجة عكسية، حيث فوجئت بثورة من زوجها الذي غضب غضبا شديدا واعتدى عليها بالضرب ما أدى إلى كسر فكها وأنفها وتسبب في نزيف في عينها، بحسب صحيفة ” الوفد” المصرية.

وذكرت”ضحية ” ياسمين عز أن زوجها لم يكتف بضربها لمدة ساعتين فحسب، بل حاول الاعتداء على أطفاله الصغار لولا أنها قامت بحمايتهم، الامر الذي جعله يواصل ضربها قائلا إنه إن لم يضربهم سيضربها هي، ثم انهال عليها بالشتائم ودفع برأسها إلى الجدار.

من حسن حظ منى أن جيرانها قاموا بإنقاذها مع أطفالها، لتقوم بتقديم بلاغ للشرطة تتهم فيه زوجها بالضرب المبرح.

ووجهت السيدة “المضروبة “رسالة إلى ياسمين عز قالت فيها إن “الفرعون العظيم ضربني وكسر عظامي لأني عملت بطة برتقال بينما كان يريد فريك”.

يُذكر أن ياسمين عز تحولت إلى إعلامية مثيرة للجدل بسبب نصائحها التي تدافع فيها عنها الرجال بطريقة مبالغ فيها ما جعلها تتعرض لانتقادات حادة من طرف المجتمعين المصري والعربي على السواء.