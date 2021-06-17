زوج منجبة الـ 10 توائم يفجّر مفاجأة ويخشى أن يكون الحمل مجرد خدعة!
فجّر زوج السيدة الإفريقية التي أنجبت 10 توائم دفعة واحدة، مفاجأة من العيار الثقيل، وأبدى مخاوفا من أن يكون حملها مجرّد خدعة.
وعا “تيبوهو تسوتيتسي” المحسنين، إلى التوقف عن التبرع بالمال في كل من حساباتهم المصرفية؛ حتى تعود زوجته إلى المنزل.
وأخبر تسوتيتسي، الشرطة، بأنه قلق بشأن مكان زوجته وسلامتها، منذ أن أخبرته أنه غير مسموح له برؤية الأطفال في المستشفى بسبب لوائح كورونا.
وقال لوسائل إعلام محلية: “أُقدر الدعم المالي الذي نحصل عليه من أفراد الجمهور، لكني أود أيضا أن أناشد الجمهور، التوقف عن إيداع الأموال في حساباتنا؛ حتى يرى أفراد المجتمع الأطفال”.
ويضيف أن زوجته مفقودة الآن، وأن آخر مرة رآها كانت في 7 جوان، قبل أن تدخل العمليات مباشرة وتم نقلها إلى المستشفى في بريتوريا، جنوب إفريقيا.
The family said that it was yet to see any of the said children who belong to Gosiame Sithole and Tebogo Tsotetsi. https://t.co/GEYDo3Bx9t
— K24 TV (@K24Tv) June 16, 2021
وحسب صحيفة “ذي الصن” البريطانية، قام الرجل بعدة محاولات لزيارة زوجته، لكنها لم تكشف عن مكان وجودها وحالة أطفالها.
ويخشى الأب من أن يكون حملها مجرد خدعة، لأنه لم يلتق بعد بأطفاله بالرغم من مرور أسبوع على ولادتهم، حيث قال: “أؤكد أنها منذ أن أبلغتني أنها أنجبت 10 أطفال في مستشفى ميد فوروم، قمت بعدة محاولات لزيارة المستشفى دون جدوى. أكرر أنها أخبرتني أنه لا يُسمح للزوار، ونتيجة لذلك لم أتمكن من الذهاب إلى المستشفى”.
وأضاف: “لقد طلبت منها الحصول على تفاصيل كاملة عن المستشفى وصور للأطفال، وأرسلت لي منذ ذلك الحين صورة لطفل تدعي أنه أحدهم”.
Father of the ten babies, Tebogo Tsotetsi#Loadshedding #Tembisa10 pic.twitter.com/pCBMmGPvt9
— Sammy Kingston (@KingstonMaleka) June 10, 2021
هذه المرأة دخلت موسوعة غينيس بإنجابها 10 توائم دفعة واحدة!
دخلت سيدة من جمهورية جنوب إفريقيا، الثلاثاء، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد إنجابها 10 توائم دفعة واحدة.
وبحسب ما أفادت وكالة الأناضول فإن “جوزيامي ثامارا سيثول” البالغة من العمر 37 عاما، وضعت 10 أطفال، 7 ذكور و3 إناث، في أحد المستشفيات بمقاطعة غوتنغ.
أنجبت امراة من #جنوب_افريقيا، 10 توائم دفعة واحدة، لتحطم بذلك الرقم العالمي المسجل في #موسوعة_غينيس للأرقام القياسية، وفق ما ذكر موقع IOL New المحلي اليوم الثلاثاء 8 جوان 2021
وتبلغ المرأة من العمر 37 عاما وتدعى “جوزيامي ثامارا سيثول”، ووضعت 10 أطفال بينهم 7 ذكور و3 إناث، pic.twitter.com/wMipZGS2cd
— أفريقيا ٢٤ (@AfriqueFR24) June 8, 2021
وأضافت بأن الأم وصغارها في حالة جيدة، مشيرة إلى أن العائلة لديها طفلتين توأم أيضا بعمر السادسة.
وأعربت سيثول في تصريحات صحفية، عقب الولادة، عن دهشتها من تحطيم الرقم القياسي العالمي، حيث أنها كانت تترقب إنجاب 8 أطفال بحسب نتائج التصوير بالموجات فوق الصوتية.
Gauteng woman gives birth to 10 children, breaks Guinness World Record #Thread
Gosiame Thamara Sithole who gave birth to 10 children and her husband Tebogo Tsotetsi, from Tembisa Township in Ekurhuleni. Picture: Thobile Mathonsi/African News Agency (ANA) pic.twitter.com/2u6NwOmkQs
— Africa Archives ™ (@Africa_Archives) June 8, 2021
في ذات السياق قال البروفسور “ديني ماويلا”، نائب عميد كلية الطب بجامعة أفاكو ماكغاثو للعلوم الصحية، إن هذه الحالة نادرة جدا، وتنتج عن خضوع الأم لعلاجات الخصوبة بشكل عام.
ولفت الطبيب إلى أن الصغار سيمكثون عدة أشهر في الحواضن نظرا لمرحلة الحمل عالية الخطورة التي مرت بها الأم.
ومع إنجابها 10 توائم، حطمت سيثول الرقم القياسي الذي سجلته حليمة سيسي (25 سنة) من مالي قبل أكثر من شهر.
Une femme sud-africaine donne naissance à 10 bébés, battant le record du monde Guinness détenu par la malienne Halima Cissé, qui a donné naissance à neuf enfants au Maroc le mois dernier.
Elle s’appelle Gosiame Thamara Sithole, 37 ans, elle a accueilli ses 10 bébés hier bravo❤️👑 pic.twitter.com/hrZShX3Srx
— #Africaisthefuture (@Mokobe113) June 8, 2021
ووفق بيان سابق لوزارة الصحة في مالي، جرى نقل المواطنة سيسي إلى المغرب في 30 مارس الماضي، للإشراف على متابعة حالتها قبل الولادة، بعدما أظهر التشخيص الأولي في باماكو أنها حامل بـ7 توائم، لكنها وضعت 9 في 4 ماي الماضي.