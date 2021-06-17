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الجزائر
دعا المحسنين إلى وقف التبرعات مؤقتا

زوج منجبة الـ 10 توائم يفجّر مفاجأة ويخشى أن يكون الحمل مجرد خدعة!

نادية شريف
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زوج منجبة الـ 10 توائم يفجّر مفاجأة ويخشى أن يكون الحمل مجرد خدعة!

فجّر زوج السيدة الإفريقية التي أنجبت 10 توائم دفعة واحدة، مفاجأة من العيار الثقيل، وأبدى مخاوفا من أن يكون حملها مجرّد خدعة.

وعا “تيبوهو تسوتيتسي” المحسنين، إلى التوقف عن التبرع بالمال في كل من حساباتهم المصرفية؛ حتى تعود زوجته إلى المنزل.

وأخبر تسوتيتسي، الشرطة، بأنه قلق بشأن مكان زوجته وسلامتها، منذ أن أخبرته أنه غير مسموح له برؤية الأطفال في المستشفى بسبب لوائح كورونا.

وقال لوسائل إعلام محلية: “أُقدر الدعم المالي الذي نحصل عليه من أفراد الجمهور، لكني أود أيضا أن أناشد الجمهور، التوقف عن إيداع الأموال في حساباتنا؛ حتى يرى أفراد المجتمع الأطفال”.

ويضيف أن زوجته مفقودة الآن، وأن آخر مرة رآها كانت في 7 جوان، قبل أن تدخل العمليات مباشرة وتم نقلها إلى المستشفى في بريتوريا، جنوب إفريقيا.

وحسب صحيفة “ذي الصن” البريطانية، قام الرجل بعدة محاولات لزيارة زوجته، لكنها لم تكشف عن مكان وجودها وحالة أطفالها.

ويخشى الأب من أن يكون حملها مجرد خدعة، لأنه لم يلتق بعد بأطفاله بالرغم من مرور أسبوع على ولادتهم، حيث قال: “أؤكد أنها منذ أن أبلغتني أنها أنجبت 10 أطفال في مستشفى ميد فوروم، قمت بعدة محاولات لزيارة المستشفى دون جدوى. أكرر أنها أخبرتني أنه لا يُسمح للزوار، ونتيجة لذلك لم أتمكن من الذهاب إلى المستشفى”.

وأضاف: “لقد طلبت منها الحصول على تفاصيل كاملة عن المستشفى وصور للأطفال، وأرسلت لي منذ ذلك الحين صورة لطفل تدعي أنه أحدهم”.

هذه المرأة دخلت موسوعة غينيس بإنجابها 10 توائم دفعة واحدة!

دخلت سيدة من جمهورية جنوب إفريقيا، الثلاثاء، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد إنجابها 10 توائم دفعة واحدة.

وبحسب ما أفادت وكالة الأناضول فإن “جوزيامي ثامارا سيثول” البالغة من العمر 37 عاما، وضعت 10 أطفال، 7 ذكور و3 إناث، في أحد المستشفيات بمقاطعة غوتنغ.

وأضافت بأن الأم وصغارها في حالة جيدة، مشيرة إلى أن العائلة لديها طفلتين توأم أيضا بعمر السادسة.

وأعربت سيثول في تصريحات صحفية، عقب الولادة، عن دهشتها من تحطيم الرقم القياسي العالمي، حيث أنها كانت تترقب إنجاب 8 أطفال بحسب نتائج التصوير بالموجات فوق الصوتية.

في ذات السياق قال البروفسور “ديني ماويلا”، نائب عميد كلية الطب بجامعة أفاكو ماكغاثو للعلوم الصحية، إن هذه الحالة نادرة جدا، وتنتج عن خضوع الأم لعلاجات الخصوبة بشكل عام.

ولفت الطبيب إلى أن الصغار سيمكثون عدة أشهر في الحواضن نظرا لمرحلة الحمل عالية الخطورة التي مرت بها الأم.

ومع إنجابها 10 توائم، حطمت سيثول الرقم القياسي الذي سجلته حليمة سيسي (25 سنة) من مالي قبل أكثر من شهر.

ووفق بيان سابق لوزارة الصحة في مالي، جرى نقل المواطنة سيسي إلى المغرب في 30 مارس الماضي، للإشراف على متابعة حالتها قبل الولادة، بعدما أظهر التشخيص الأولي في باماكو أنها حامل بـ7 توائم، لكنها وضعت 9 في 4 ماي الماضي.

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التعليقات
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  • ب. محمد

    {...وَفِي ٱلۡأَرۡضِ ءَايَٰتٞ لِّلۡمُوقِنِينَ (20) وَفِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ أَفَلَا تُبۡصِرُونَ (21) وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزۡقُكُمۡ وَمَا تُوعَدُونَ (22) فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ إِنَّهُۥ لَحَقّٞ مِّثۡلَ مَآ أَنَّكُمۡ تَنطِقُونَ (23) ...}الذاريات. {أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ }يس.

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