زوكربرغ يعلن عن الميزة “المنتظرة” على تطبيق ماسنجر

وجهٌ جديد ستظهر به المحادثات الخاصة على تطبيق ماسنجر للمراسلات الفورية. بعد إطلاق ميزة المحادثات الجماعية “Community Chat”، التي أعلن عنها رئيس “ميتا” مارك زوكربرغ يوم الثلاثاء.

وقال زوكربرغ في منشور على فيسبوك:”لقد قمنا بتطوير Community Chat لتكون وسيلة جديدة يتواصل من خلالها الناس ويتشاركون اهتماماتهم”.

وأضاف:”نحو مليار شخص يستعملون ماسنجر للتواصل مع أصدقائهم. وسيكون بإمكانهم قريبا إجراء محادثات Community Chat عن طريق ماسنجر أو على مجموعات فيسبوك”.

وحسب ما أوضحه موقع “تيك كرانش” المتخصص، ستسمح الميزة الجديدة لمجموعات ماسنجر الكبيرة بتقسيم المحادثات إلى عدّة فئات، من قبيل فئة محادثات الفيديو، أو فئة الرسائل الخاصة بإعلانات المجموعة فقط.

وتوقّع الموقع أن تنطلق الميزة الجديدة في خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد انتهاء التجارب التقنية على ماسنجر ومجموعات فيسبوك.