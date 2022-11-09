زوكربيرغ محبط ويعلق على قرارات التسريح: أنا مسؤول عن أخطاء الشركة

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، بدى محبطا في آخر اجتماع له مع المديرين التنفيذيين، كما أقر بمسؤوليته عن الأخطاء.

وبحسب الصحيفة فإن قرار زوكربيرغ، القيام بعملية تسريح للعمال، قد تكون الأكبر في قطاع التكنولوجيا الأمريكية لهذا العام.

وقال زوكربيرغ لمئات المديرين التنفيذيين، الثلاثاء، إن عملية تسريح الموظفين من شركة ميتا تبدأ الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن زوكربيرغ بدا محبطًا في اجتماع يوم الثلاثاء، حيث قال إنه مسؤول عن أخطاء الشركة، وأن تفاؤله المفرط بشأن النمو أدى إلى زيادة عدد الموظفين، وفقًا لأشخاص مطلعين على الاجتماع.

وقالت رئيسة قسم الموارد البشرية في ميتا،لوري جولر، خلال الإجتماع إن الموظفين الذين فقدوا وظائفهم سيحصلون على راتب أربعة أشهر على الأقل كتعويضات، وفقًا لمصادر مطلعة على الاجتماع نقلت عنهم الصحيفة.

بعد تويتر.. زوكربيرغ يعتزم تسريح الآلاف من موظفي “ميتا”

ذكرت تقارير إعلامية أن المدير التنفيذي لمجموعة “ميتا” المالكة لـ”فيسبوك” مارك زوكربيرغ، يعتزم تسريح الآلاف من الموظفين، بعدما فقدت أسهم الشركة 70 في المئة من قيمتها.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن عمليات التسريح في “فيسبوك” ستشمل آلاف الموظفين، بدء من هذا الأسبوع.

وأوضحت الصحيفة أن زوكربيرغ يسعى لإنهاء خدمات نحو 12 ألف موظفا في الشركة، من بين 87 ألف يمثلون إجمالي عدد الموظفين في الشركة، إلى غاية سبتمبر الماضي.

وتأتي حملة زوكربيرغ لتسريح الموظفين، في أعقاب موجة “طرد” مماثلة للموظفين، قام بها إيلون ماسك في تويتر، وأسفرت عن إنهاء مهام 50 في المئة من موظفي المنصة.

ميتا تطلق مشروعا لقراءة أفكار البشر عبر فيسبوك وانستغرام

وفي 21 سبتمبر 2022، كان فريق من الباحثين في شركة “ميتا” التي تدير شبكة فيسبوك، يسعى إلى تطوير تقنية قائمة على الذكاء الاصطناعي، التي يمكنها قراءة الأفكار البشرية وترجمتها إلى كلمات مفهومة.

وقد يكون هذا النظام أداة اتصال لجميع المرضى الذين تعرضوا لصدمات دماغية شديدة، وأصبحوا غير قادرين على التحدث أو التواصل جيدًا، وفقًا لما ذكره موقع “time”.

ويعمل الباحثون على وضع خوارزمية، وذلك من خلال الاستعانة بـ 169 متطوعًا وإخضاعهم للتصوير المغناطيسي والتخطيط الكهربائي للدماغ في أثناء استماعهم إلى الكتب الصوتية باللغتين الإنجليزية والهولندية، وذلك حتى يتمكنوا من استقراء النص فقط من نشاط الدماغ الظاهر أمامهم.

وخلص الباحثون في هذه المرحلة إلى أن النظام قادر على قراءة الكلمات في الدماغ من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي وإعادة إنتاجها خارجيًا في شكل نص أو ملف صوتي.

ويعمل الباحثون للوصول إلى مرحلة أكثر تقدما، حيث يكون النظام قادرًا على قراءة الأفكار مع تقليل العوامل المساعدة والبيانات المدونة، حيث تساعد هذه التقنية آلاف المرضى غير القادرين على التواصل مع العالم.

بعد أن نشر “صورة قبيحة” من ميتافيرس.. زوكربرغ يستدرك !

استدرك مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” مساء الجمعة، قيامه بنشر صورة وصفت بالقبيحة لدى إطلاق منصة الواقع الافتراضي “ميتافيرس أوريزون وورلدز” في فرنسا.

وكان زوكربرغ قد أعلن في منشور على فيسبوك، عن الإطلاق الرسمي للمنصة الجديدة في فرنسا، بنشر صورة لشخصيته الافتراضية بالقرب من معالم شهيرة، مصمّمة من أجل الواقع الافتراضي أيضا. لكن تصميمها كان رديئا للغاية، حسب ما عبّرت عنه العشرات من التعليقات الساخرة على المنشور.

فما كان من مؤسس “ميتا” وفيسبوك سابقا، سوى نشر تصاميم محدّثة من المنصة، وبجودة أفضل من الصورة السابقة، التي كان قد نشرها “بشكل مستعجل”، على حدّ قوله، من أجل الإعلان الرسمي عن إطلاق “أوريزون”.

وقال زوكربرغ في منشوره الأخير:”تحديثات مهمّة ستجرى قريبا على الشخصيات الافتراضية (في ميتافيرس) وعلى منصة أوريزون، وسأشارك المزيد منها”.

وأضاف:”أعلم أنني نشرت في السابق صورة أساسية للغاية، تمّ الحصول عليها بشكل مستعجل من أجل الإعلان عن إطلاق المنصة”. وتابع يقول:”بإمكان المصمّمين في أوريزون أن يقدّموا الأفضل، وهذه المنصة تتحسّن بسرعة كبيرة”.

زوكربيرغ يعلن عن 3 ميزات جديدة “ينتظرها الجميع” في واتساب

وفي 9 أوت 2022، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” مارك زوكربيرغ، عن 3 ميزات جديدة لتعزيز الخصوصية في تطبيق المراسلات “واتساب”.

وقال زوكربيرغ في منشور على فيسبوك:”هناك ميزات جديدة للخصوصية سيتمّ إدراجها في واتساب”، ويتعلّق الأمر حسب بـ:

إمكانية الخروج من المجموعات من دون إشعار بقية المشاركين.

التحكّم في قائمة الأشخاص الذين يمكنهم معرفة أنك متّصل على واتساب.

ومنع التقاط صور للشاشة عند إرسال رسائل المرة الواحدة، التي تختفي مباشرة بعد اطلاع المرسل إليه عليها.

وتابع زوكربيرغ في منشوره يقول:”سنستمر في ابتكار طرق جديدة لحماية خصوصية رسائلكم، على غرار المراسلات المباشرة”.

مايكروسوفت تتخلّص نهائيا من “إنترنت إكسبلورر”

وفي 16 جوان 2022، تخلّصت شركة مايكروسوفت نهائيا من توفير الدعم لمتصفّحها الشهير “إنترنت إكسبلورر”، بعد 27 عاما على إطلاقه. لتمهّد الطريق للمتصفّح الجديد “إيدج”.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان ، إنّ الوقت قد حان للمضي قدما في هذه الخطوة، وتدفع المستخدمين إلى التوجه لمتصفح “إيدج” الذي أطلقته في عام 2015.

وأطلق “إنترنت إكسبلورر” في 1995 ضمن برامج نظام “ويندوز 95”. ووصلت شعبيته إلى ذروتها في عام 2002، عندما استحوذ على نسبة 95 بالمئة من متصفحي الانترنت.

لكن الأمور تغيّرت اليوم، حيث يسيطر “غوغل كروم” على ما يقارب 65 بالمئة من السوق، يليه “سفاري” لشركة آبل بنسبة 19 بالمئة، ثم إيدج، متصفّح مايكروسوفت الجديد بنسبة 4 بالمئة.

واتساب يستعد لإطلاق ميزة جديدة.. هذه خصائصها

وفي 30 أفريل 2022، قال موقع متخصّص أنّ تطبيق المراسلات الفورية “واتساب” يستعدّ لإطلاق ميزة جديدة، ستتيح ‏لمستخدميه تشغيل حساباتهم على عدّة أجهزة في نفس الوقت.

وحسب ما نقله موقع “ذ فيرج” المتخصّص، سيكون بإمكان مستعملي “واتساب”، أن يسجّلوا جهازا ثانويا لاستعمال التطبيق. من خلال مسح “رمز الاستجابة السريعة” باستخدام الهاتف الذكي الأساسي.

ولم يتضّح بعد ما إذا كانت هذه الميزة ستكون متاحة أيضا على هواتف “آيفون” عند إطلاقها. كما لم يتبيّن الموعد الرسمي لذلك.