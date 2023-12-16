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زوكربيرغ يبني مخبأ في هاواي

الشروق أونلاين
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زوكربيرغ يبني مخبأ في هاواي
ح. م
مارك زوكربيرغ

قالت صحيفة “نيو يورك بوست” الأمريكية أن مالك شركة “ميتا” الملياردير مارك زوكربيرغ يبني مجمعا مزودا بمخبأ ضخم تحت الأرض، في هاواي بقيمة 100 مليون دولار.

وقالت الصحيفة في تقريرها أن المجمع سيحتوي على أكثر من اثني عشر مبنى مع قصرين مركزيين متصلين بواسطة نفق يؤدي إلى ملجأ تحت الأرض مساحته 465 مترا مربعا مع فتحة للهروب.

كما أفادت أنه سيضم مصادر للطاقة والغذاء. وسيتكون العقار مما لا يقل عن 30 غرفة نوم و30 حمامًا، وسيحتوي أيضًا على نقاط من بيوت الضيافة ومجموعة من 11 بيتًا شجريًا “على شكل قرص” متصلة ببعضها البعض بواسطة جسور حبال، وفقًا للصحيفة.

فيما سيحتوي المخبأ الموجود تحت الأرض على مساحة للمعيشة وغرفة ميكانيكية ويتميز بباب خرساني وفولاذي “مقاوم للانفجار”.

كما ستكون المخارج والمداخل الأخرى في جميع أنحاء مباني المجمع مزودة بأبواب عازلة للصوت ومزودة بأقفال تعمل بلوحة مفاتيح، بينما ستحتوي المكتبة على باب سري.

كما ذكر التقرير أيضا أن الكاميرات موجودة في كل مكان من المجمع، وتحتوي أصغر مزرعة فيه على ما لا يقل عن 20 كاميرا.

وأضاف أن بنائي المجمع يريدون جعله مكتفيا ذاتيا تماما، سواء من ناحية المياه أو الغذاء، ما جعل الصحيفة تعلق أن مارك زوكربيرغ “ربما يخطط لنوع من نهاية العالم”.

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