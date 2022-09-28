زوكربيرغ يكشف عن ميزة جديدة لإجراء المكالمات عبر واتساب

كشف الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” مارك زوكربيرغ، عن ميزة جديدة لإجراء المكالمات عبر واتساب، تتيح الجمع بين 32 شخصا في نفس الاتصال.

وقال زوكربيرغ في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “نحن بصدد طرح روابط المكالمات على واتساب بدءً من هذا الأسبوع حتى تتمكن من مشاركة رابط لبدء مكالمة بضغطة واحدة”.

وأضاف: “نحن نختبر أيضًا مكالمات فيديو مشفرة آمنة لما يصل إلى 32 شخصًا”.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن التعديل الذي تعتزم الشركة إدخاله يسمح بالإنضمام إلى المكالمات “عبر روابط” يمكن إنشاؤها داخل التطبيق.

وسيتمكن المستخدمون من إرسال “الرابط” لأي شخص يستخدم واتساب لدعوته للإنضمام للمكالمة، حتى لو لم يكن رقمه مسجلاً ضمن قائمة “جهات الاتصال” لديهم، وهو الأمر الذي لم يكن ممكناً في السابق.

وقال رئيس واتساب، ويل كاثكارت، إن ميزة “المكالمات عبر الروابط”، ستظهر لدى مستخدمي التطبيق ابتداءً من هذا الاسبوع، وهي تشمل المكالمات الصوتية والمكالمات عبر الفيديو، حيث أظهرت الصورة التي نشرها عبر تويتر أن خياراً جديداً لإنشاء “روابط المكالمات” سيظهر في أعلى صفحة “CALLS” داخل واتساب.