“زولياني” فخور بِمشاركته في الألعاب المتوسّطية

إيدي زولياني في مباراة دولية سابقة، بِزيّ المنتخب الوطني الجزائري لِأقلّ من 18 سنة.

عبّر اللاعب الدولي الجزائري إيدي زولياني عن سعادته، لِمشاركته في ألعاب البحر المتوسّط نسخة وهران 2022.

وقال إيدي زولياني إنه يتقدّم بِتشكّراته إلى إدارة نادي تولوز الفرنسي، التي سمحت له بِخوض تظاهرة الألعاب المتوسّطية. بعد أن رفضت في البدء، بِحجّة التحضير للموسم الجديد.

وينشط إيدي زولياني (17 سنة) في منصب متوسط ميدان، ضمن صفوف فريق تولوز الفرنسي لِفئة أقلّ من 19 سنة، منذ صيف العام الماضي.

كما شكر زولياني الاتحاد الجزائري لِكرة القدم والناخب الوطني مراد سلاطني، اللّذَين منحا له فرصة المشاركة في الألعاب المتوسّطية. وذلك في أحدث ظهور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

والتزم زولياني بِتقديم أفضل العروض الفنية، من أجل أن يذهب المنتخب الوطني لِأقلّ من 18 سنة بعيدا، في مسابقة كرة القدم للألعاب المتوسّطية.

ويستهلّ إيدي زولياني رفقة زملائه في أصاغر “الخضر” المنافسة مساء هذا الأحد، بِمواجهة نظرائهم من إسبانيا. في مباراة يحتضنها الملعب الجديد لِسيق (معسكر)، ضمن إطار الجولة الأولى من دور المجموعات.