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الجزائر

زيادات بين 10 و15 بالمئة في منح ومعاشات المتقاعدين

الشروق أونلاين
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زيادات بين 10 و15 بالمئة في منح ومعاشات المتقاعدين
ح.م
رئيس الجمهورية

ستتراوح الزيادات الجديدة في منح ومعاشات المتقاعدين بين 10 و15 بالمئة، حسب ما كشف عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، في كلمته بمناسبة يوم العمال.

ووافق رئيس الجمهورية في اجتماع لمجلس الوزراء يوم 21 أفريل المنقضي، على مراجعة منح المتقاعدين في جميع الأصناف.

وقال الرئيس تبون خلال ترؤسه للاجتماع، إن “مراجعة منح المتقاعدين تأتي تقديرا لما قدمته هذه الفئة خدمة للوطن”.

وفي هذا الصدد، وجّه الرئيس الحكومة بمباشرة دراسرئييات معمقة لتحديد مستوى الزيادات الجديدة في منح المتقاعدين، قبل إقرارها بطريقة مرحلية في مجلس الوزراء المقبل.

كما دعا الرئيس تبون إلى “البحث عن أساليب تمويلية إضافية للصندوق الوطني للتقاعد، حتى تكون هذه الزيادات متماشية مع تطور الاقتصاد الوطني”.

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