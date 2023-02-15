زيادات جديدة في أسعار خدمات مواعيد التأشيرة الاسبانية!

في ظل ندرتها والتهاب أثمانها في السوق الموازية

أعلن مركز “بي.أل.أس انترناشيونال” مقدم الخدمات المعتمد لدى القنصليات الاسبانية بالجزائر، المكلف باستقبال ملفات طالبي التأشيرة عن زيادات جديدة في أسعار الخدمات الإختيارية اعتبارا من 7 فيفري 2023، والتي تأتي في وقت تشهد فيه المواعيد ندرة كبيرة ودفعت بالكثير من الجزائريين إلى السوق السوداء للحصول عليها بأثمان وصلت 35 ألف دينار.

في هذا السياق، ذكر بيان لمركز “بي.أل.أس انترناشيونال” أن عمليات تسليم جوازات السفر عبر ولايتي الجزائر ووهران، أصبحت 1155 دينار لكل جواز، علما أنها كانت سابقا 1000 دينار، في حين ارتفع سعر التسليم خارج ولايتي الجزائري ووهران اللتين يتواجد بهما مركز “بي.أل.أس” إلى 1732 دينار، في حين كان المبلغ السابق هو 1500 دينار.

أما الصور الشمسية للذين يطلبونها داخل المركز، فإن سعرها حدد بـ 330 دينار، والصور طبع الأصل بـ 6 دينار للصفحة، أما خدمة الرسائل النصية القصيرة فثمنها 220 دينار للرسالة الواحدة.

أما خدمة “بريميوم” المدفوعة التي تتضمن مزايا عند عملية الإيداع وبعدها، فحدد سعرها بـ 4620 دينار، أما الخدمة البيومترية المتنقلة، فحدد سعرها بـ 22 ألف و220 دينار.

وتتزامن هذه الزيادات في أسعار الخدمات الاختيارية، مع ندرة كبيرة في المواعيد على الموقع المخصص للحجز، وارتفاع فاحش في أسعارها لدى وسطاء يعرضونها في السوق الموازية، وصلت 35 ألف دينار للموعد الواحد.

وقبل أسابيع جرى الإعلان عن إجراءات جديدة لتشديد حجز مواعيد التأشيرة عبر المركز المعتمد من قنصليتي اسبانيا بالجزائر العاصمة ووهران، التي جاءت كمحاولة للحد من ندرة المواعيد التي التهبت أسعارها.

ومن الإجراءات الجديدة إجبارية توفر صاحب الملف على بطاقة بريدية “الذهبية” أو ما بين البنوك “CIB”، تكون باسمه، يتم بواسطتها دفع التكاليف، مع ضرورة تقديم البطاقة في اليوم المحدد لإيداع الملف.