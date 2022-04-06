زيادات في المنح والقروض الاجتماعية لمستخدمي التربية

رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية لـ"الشروق":

تدرس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، إمكانية مراجعة المنح والقروض الاجتماعية الممنوحة، من خلال العمل على الرفع في قيمتها بعد انعقاد أشغال الجمعية العامة الوطنية، فيما تم الاتفاق على استحداث علاوات جديدة لفائدة 800 ألف منتسب للقطاع، وذلك في إطار تحسين مختلف الخدمات الاجتماعية.

استحداث علاوات جديدة لتحسين الخدمات لفائدة 800 ألف موظف

قال رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، عبد القادر حمادوش في لـ”الشروق”، بأنه بمجرد تحويل مصالح وزارة التربية، ميزانية سنة 2022، إلى خزينة اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات، وهي العملية التي انطلقت في31 مارس، سيشرع في رفع التجميد عن عديد النشاطات والتي ظلت معلقة على مدار ثلاث سنوات كاملة، بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة، ويتعلق الأمر بالمخيمات الصيفية للعائلات، رحلات العمرة، مختلف النشاطات الاجتماعية والمنافسات والتظاهرات الرياضية والثقافية والرحلات السياحة إلى الخارج والتي تم تعليقها، فيما أكد تعثر استفادة بعض الموظفين والعمال من مختلف الخدمات الاجتماعية، لعدة أسباب أبرزها وقوع مشاكل داخلية ببعض اللجان على غرار ولاية جيجل وتأخر حصول لجان أخرى ولائية على اعتماداتها المالية لسنة 2021، وبعد التدخل تمت التسوية الفورية لمختلف الخدمات، بدءا بصرف المنح المتأخرة الموجهة للأيتام والأرامل لطابعها الاستعجالي، بالإضافة إلى تسديد السلفة الاستثنائية “15 مليون سنتيم” المخصصة لمحدودي وضعيفي الدخل، وصرف سلفة الزواج “7 ملايين سنتيم”، وصرف القروض المخصصة لاقتناء أو بناء مسكن “50 مليون سنتيم”.

وأشار المتحدث إلى أن اللجنة تدرس إمكانية مراجعة مختلف المنح والقروض الممنوحة لمنتسبي القطاع، للرفع من قيمتها والعمل على تحسينها بما يتلاءم والقدرة الشرائية للعمال والموظفين، بالإضافة إلى استحداث منح جديدة، وذلك خلال أشغال الجمعية العامة الوطنية والمزمع عقدها بعد شهر رمضان الكريم، أين سيتم إعداد مشروع عمل سنوي للجنة الوطنية واللجان الولائية، وترسيمه طبقا للمرسوم الوزاري المسير للخدمات الاجتماعية، وفق احتياجات المستخدمين وطنيا.

وبخصوص قروض السيارات، أكد رئيس اللجنة أن عودتها مرتبطة بعودة الاستيراد والإفراج عن دفتر الشروط العالق على مستوى وزارة الصناعة.